نشر الخميس ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2021

لا تجمّعات أو احتفالات كبيرة ليلة رأس السنة في فرنسا.. والسبب "أوميكرون"

هذه هي قيود السفر المفروضة في الولايات المتحدة وأوروبا بسبب انتشار متغير أوميكرون الجديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظنّنا لبرهة، أننا سنحتفل ليلة رأس السنة في مدن العالم الكبرى على غرار الاحتفالات الكبرى التي أقيمت في الماضي.

لكن، الانتشار السريع لمتحوًّر "أوميكرون" تسبّب بموجة جديدة لفيروس كورونا، وحطّم تلك الآمال، في جزء من العالم على الأقل.

واعتباراً من 21 ديسمبر/كانون الأول، هذا ما ستفعله بعض مدن العالم المعروفة بتنظيمها الأحداث الضخمة التقليدية، ليلة رأس السنة الجديدة.

الأحداث الملغاة

وأعلنت هذه المدن (أو الدول) التالية بالفعل أنها ألغت الأحداث الكبيرة الخاصة بها.

برلين

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز الثلاثاء، 21 ديسمبر/كانون الأول، أن ألمانيا ستفرض قيوداً صارمة على الاختلاط، للحد من انتشار "كوفيد-19"، بدءاً من 28 ديسمبر/كانون الأول، وأنها ستحظر التجمّعات ليلة رأس السنة الجديدة.

ويترجم ذلك، بغياب التجمعات الكبيرة لمتابعة الألعاب النارية في العاصمة برلين، وفي أماكن التجمع الكبيرة الأخرى، مثل ميونيخ، وفرانكفورت.

وقال شولتز إنه اعتباراً من 28 ديسمبر/كانون الأول، سيتم السماح لـ10 أشخاص كحد أقصى، بالتلاقي، بصرف النظر إذا كانوا مُحصنين أو متعافين.

إدنبره

وقالت الوزيرة الأولى الأسكتلندية، نيكولا ستورجون، الثلاثاء، 21 ديسمبر/كانون الأول، إنه سيتم إلغاء احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في اسكتلندا.

وفي بيان، أوضحت ستورجون تفاصيل الإجراءات المفروضة في المرحلة التي تلي عيد الميلاد، والتي تطال الأحداث الكبيرة، بهدف الحد من انتشار متحوّر "أوميكرون".

لندن

أُلغي حدث ليلة رأس السنة الجديدة المخطّط له في لندن، بسبب التخوّف من فيروس كورونا، وفقاً لتغريدة عمدة لندن، صادق خان، الإثنين.

وكتب خان على حسابه الرسمي: "نظراً لارتفاع عدد حالات كورونا، اتخذنا القرار الصعب بإلغاء احتفال رأس السنة الجديدة في ميدان ترافلجار".

وذكر بيان مرافق للتغريدة أنه كان من المتوقع أن يستضيف الاحتفال 6،500 شخص في ميدان "ترافلجار".

وقال خان إنه بدلاً من ذلك، سيتم بث برنامج في منتصف الليل على قناة BBC One.

نيودلهي

أعلنت حكومة إقليم اتحاد دلهي في الهند، الذي يضم العاصمة الوطنية نيودلهي، فرض حظر على جميع التجمعات الاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمهرجانات حتى إشعار آخر، بسبب ارتفاع حالات "كوفيد-19"، وفقاً لمكتب CNN في نيودلهي.

وسيسمح للحانات، والمطاعم، بالعمل بنصف طاقتها الاستيعابية فقط.

باريس

تزينت باريس بالأضواء بمناسبة عيد الميلاد، ولكنها لن تُقيم احتفالاً ضخماً لليلة رأس السنة الجديدة. Credit: Ludovic Marin/AFP via Getty Images

وألغت باريس عرض الألعاب النارية التقليدي في شارع الشانزليزيه للترحيب بالعام الجديد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس الجمعة، 17 ديسمبر/كانون الأول، إنه سيتم حظر الحفلات العامة، والألعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة، كما أنّه أوصى الأشخاص الذين تمّ تطعيمهم بإجراء اختبار ذاتي قبل الاجتماع بآخرين خلال حفلات نهاية العام، بحسب "رويترز".

ريو دي جانيرو

أُلغيت احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة في عاصمة الحفلات في البرازيل، ريو دي جانيرو، بسبب مخاوف فيروس كورونا، وفق ما غرّد عمدة المدينة، إدواردو بايس، السبت.

وقال بايس: "نحن نحترم العلم. ونظراً لوجود آراء متباينة بين اللجان العلمية، سنلتزم دائماً بالإجراءات الأكثر شدة".

روما

وفي إيطاليا، لحقت روما بالعديد من المدن التي قررت إلغاء الاحتفالات بسبب المخاوف الصحية المتعلقة بكورونا.

وحظرت منطقة كامبانيا أيضاً الولائم، واستهلاك الكحول في الأماكن العامة بدءًا من 23 ديسمبر/كانون الأول ولغاية 1 يناير/كانون الثاني.

وألغت البندقية أيضاً احتفالاتها في الهواء الطلق، والألعاب النارية التي تنظمها ليلة رأس السنة.

الأحداث التي ما زالت مستمرة

تخطط مدينة سيدني الأسترالية لإقامة عرض مذهل للألعاب النارية في ليلة رأس السنة. Credit: PETER PARKS/AFP/Getty Images

لم تلغ كل مدن العالم احتفالاتها، وفيما يلي بعض المدن المشهورة تقليدياً بألعابها النارية الاستثنائية، وتنظيم أحداث ليلة رأس السنة الجديدة الكبيرة، اعتبارًا من 21 ديسمبر/كانون الأول:

بانكوك

ستقيم عاصمة تايلاند احتفالاتها، لكن مع اعتماد بعض الإجراءات الوقائية.

إذ يُسمح بإقامة الاحتفالات في الهواء الطلق، وفق ما نشر في صحيفة "بانكوك بوست".

على المشاركين أن يكونوا محصنين بالكامل، وخضعوا لاختبار كوفيد-19 خلال 72 ساعة، وتسجيل حضورهم.

دبي

بحسب موقع VisitDubai.com، لا تزال الألعاب النارية في برج خليفة، أعلى مبنى في العالم، قيد التخطيط.

وتطلب الإمارة من الزوار الذين يرغبون في حضور الاحتفال التسجيل من خلال استخدام تطبيق U by Emaar لتلقي رموز QR الفردية التي تسمح بالوصول.

لاس فيغاس

لا تزال لاس فيغاس تخطط لإطلاق الألعاب النارية من أبرز ثمانية كازينوهات فندقية في شارع Strip، لمدة 8 دقائق، بحسب ما ورد في صحيفة Las Vegas Review Journal. وسيُقام عرض للألعاب النارية في وسط مدينة لاس فيغاس أيضاً.

سيدني

ما برحت أكبر مدينة في أستراليا تنفّذ مخططاتها للاحتفال بليلة رأس السنة، لكن سيحتاج الأشخاص إلى تذاكر لحضور حدث هذا العام، وفق ما نشر على موقع مدينة سيدني. لم يفرض على الأشخاص الراغبين بحضور الحدث أن يكونوا ملقحين بالكامل لكن يتم تشجيعها بشدة.

تايبيه

وتخطط أكبر مدينة في جزيرة تايوان، لإقامة عرض العد التنازلي السنوي والألعاب النارية في ناطحة السحاب Taipei 101، وفقاً لصحيفة "تايبيه تايمز"، ووسائل الإعلام المحلية الأخرى.