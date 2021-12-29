نشر الأربعاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2021

مع التفاؤل بالتعافي من أزمة كورونا.. تغير المناخ يهدد صناعة السياحة حول العالم

ماذا يحدث إذا سافرت للخارج وعلقت في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا؟ إليك بعض النصائح لحماية نفسك أثناء السفر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، الثلاثاء، 3 دول أوروبية إلى فئة وجهات السفر "عالية الخطورة".

وفي تحديثها الأسبوعي لتوصيات "كوفيد-19" الخاصة بالسفر، نصحت الوكالة بعدم السفر إلى البلدان التي وضعتها في فئة المستوى "الرابع عالي الخطورة" من حيث تفشي فيروس كورونا، وهي:

مالطا

مولدوفا

السويد

وعادةً، تُدرج الوكالة وجهة سياحة ضمن المستوى الرابع من التفشي عندما يتم تسجيل أكثر من 500 حالة لكل 100 ألف مقيم في الأيام الـ28 الماضية.

وانتقلت السويد من المستوى الثالث "الخطر". وهي تنضم الآن إلى الدول الإسكندنافية المجاورة: الدنمارك، وفنلندا، وأيسلندا، والنرويج الموجودة في المستوى الرابع من حيث تفشي كورونا.

وكانت جزيرة مالطا في المستوى الثالث أيضاً الأسبوع الماضي.

أما مولدوفا فكانت ضمن فئة الوجهات حيث متسوى خطر التفشي فيها "مجهولًا"، بسبب النقص في المعلومات للتمكن من إجراء التقويم اللازم.

ويلات أوروبا المستمرة

وفي إشارة مقلقة أخرى عن وضع "كوفيد-19" في أوروبا، لم تنقل مراكز مكافحة الأمراض أي دولة في تلك القارة إلى مستوى أدنى، الأسبوع الماضي.

وتشمل هذه القائمة وجهات سفر مهمة ومرغوبة ما زالت قابعة في المستوى الرابع، وهي:

فرنسا

ألمانيا

اليونان

أيرلندا

إيطاليا

هولندا

البرتغال

إسبانيا

المملكة المتحدة

رغم ذلك، ثمة دول خارح القارة العجوز تعتبر وجهات سياحية شهيرة مصنّفة في المستوى الرابع. وهي:

بليز

الأردن

سنغافورة

جنوب أفريقيا

تركيا

وإجمالاً، تم تصنيف حوالي 90 وجهة في المستوى الرابع اعتباراً من 28 ديسمبر/كانون الأول.

إضافات إلى المستوى الثالث

وشهدت فئة المستوى الثالث، التي تنطبق على الوجهات التي تظهر فيها بين 100و500 حالة لكل 100 ألف مقيم في الأيام الـ28 الماضية، إضافتان الثلاثاء، وهما:

الأرجنتين

بروناي

وكانت الأرجنتين في المستوى الثاني سابقاً.

كما كانت هذه الخطوة خبراً ساراً لسلطنة بروناي الإسلامية الصغيرة، التي كانت في المستوى الرابع.

المستوى الثاني.. والأول.. و"المجهول"

أما الدول المدرجة ضمن المستوى الثاني "المعتدل"، فهي التي سجّلت بين 50 و99 إصابة بـ"كوفيد-19" بين 100 ألف مقيم في الأيام الـ28 الأخيرة. وشهد هذا المستوى 3 إضافات الثلاثاء:

كوبا

الغابون

غواتيمالا

وكانت كوبا، أكبر جزيرة في منطقة البحر الكاريبي، في المستوى الثالث، إضافةً إلى الغابون، وغواتيمالا أيضاً.

أما الدول المدرجة ضمن فئة المستوى الأول "غير الخطر" فهي التي سجّلت عدد إصابات جديدة بـ"كوفيد-19" تقلّ عن 50 بين كل 100 ألف مقيم في الأيام الـ28 الأخيرة.

وشهدت هذه الفئة إضافة واحدة فقط، وهي جزيرة ساو تومي وبرينسيب قبالة ساحل الغابون.

وأخيرًا، لفتت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها إلى أنّ ثمّة وجهات سياحيّة ما زال مستوى خطر التفشي فيها "مجهولًا"، بسبب النقص في المعلومات. وعادةً ما تكون دولًا صغيرة ونائية. وضمّت قائمة الوكالة المحدّثة الثلاثاء، 3 أماكن، هي:

بولينيزيا الفرنسية

كاليدونيا الجديدة

سورينام

ونبّهت الوكالة بضرورة تجنب المسافرين المطعمين بالكامل التوجه إلى دولة ليس لديها أرقاما موثوقة عن واقع تفشي "كوفيد-19" فيها.

وأوصت الوكالة، ضمن "إرشادات السفر العالمية" بتجنب الرحلات الدولية إذا لم يكن المسافر مطعّما بالكامل.

وأوضحت أنّ "المسافرين المطعّمين بالكامل ينقلون عدوى كوفيد-19 على نحو أقل. غير أنّ ثمّة مخاطر ناجمة عن الرحلات الدولية قد تعرّض الملقحين بالكامل إلى خطر متزايد للإصابة بمتحوّرات فيروس كورونا ونقلها".