دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بمجرد مشاهدة جماله عبر موقع "إنستغرام"، لم يستطع المصور العُماني، خالد الشيزاوي، أن يسيطر على فضوله في اكتشاف مكان وادي "ضم" في سلطنة عُمان وتوثيقه بعدسة كاميرته (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ويميل الشيزاوي، الذي يمارس التصوير منذ عام 2004، إلى رصد الطبيعة وعكس جمالها في صوره.

وكان وادي ضم في سلطنة عُمان من بين الأماكن التي لفتت انتباهه، وأراد تعريف متابعيه عليها.

ووفقًا للبوابة الإعلامية لسلطنة عُمان، يُعتبر وادي "ضم" واحدًا من الأودية ذات الطابع السياحي والجمال الطبيعي بولاية عبري لوجود المياه والأشجار وارفة الظلال على ضفافه.

ويقع وادي "ضم" أسفل جبل شمس من الجهة الغربية، كما أنه يقع في الجزء الشرقي من ولاية عبري بوادي العين.

ويعتبر من الأودية القديمة بالولاية، التي يبعد عن مركزها حوالي 75 كيلومترًا.

ويُشكل وادي "ضم" مصدرًا رئيسيًا لوادي العين الذي ينحدر من الجزء الغربي لسلسلة جبال الحجر، ما يكسبه خصوبة دائمة وجرياناً مستمرًا على مدار الأربعة فصول المناخية في العام.

ويتميز وادي "ضم" بنقوش قديمة، وكتابات على الصخور والجبال التي تحيط به والتي على مساره وبين جنباته.

ونُشرت صور الشيزاوي عبر حساب "اكتشف عُمان" الرسمي على موقع "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق: "هنا ستستمتع بأحواض سباحة طبيعية نُحتت في الصخور، أعجوبة جيولوجية رائعة لا مثيل لها".

ويقول المصور العُماني، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "يتميز وادي ضم بكثره الأحواض المائية والصخور الملساء التي شكلتها الطبيعة بسبب عوامل التعرية، كما يوجد كهف تتدفق منه المياة من الأعلى، حتى يشكل شلالًا ومنظرًا خلابًا في الطبيعة المحيطة".

ووصف جماله بكونه "ربّانيًا لا يوصف بكلام أو صورة".

ويشهد الوادي توافداً سياحياً ملحوظاً، خاصة مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، حيث تقضي الأسر والعوائل أوقاتها في أجواء تُشعر الزائر وكأنه وسط حديقة غنّاء، بحسب ما ذكرته البوابة الإعلامية لسلطنة عُمان.

ويستقطب الوادي العديد من السياح من مختلف محافظات السلطنة وكذلك السياح الذين يقومون بزيارته من خارج البلاد.

وفيما يتعلق بردود فعل الناس حول صور الشيزاوي، فإنه يوضح: "كانت ردة الفعل كبيرة حتى من أهالي ولاية عبري.. لم يكونوا على دراية بالكهف والشلال في وسط الجبال".

وينصح المصور العُماني بزيارة الوادي بشدة خلال موسم الأمطار الموسمية، حتى يستمتع الزوار بالشلال. ولكن، يجب الحرص على حمل حقيبة مقاومة للماء بهدف التصوير دون التسبب بأي تلف في المعدات.