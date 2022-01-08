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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هَرَب ما لا يقل عن 10 ركاب من مطار في مدينة أمريتسار شمال الهند بعدما ثبتت إصابتهم بـ"كوفيد-19"، وفق روهي دوج، مسؤولة كبيرة في المنطقة.

ووصل الركاب على متن رحلة دولية مُستأجرة من إيطاليا إلى الهند الخميس، حيث ثبتت إصابة 125 شخص منهم، بحسب ما قالت دوج لـCNN الجمعة.

وخضع ركاب الطائرة الآتية من روما صباح الخميس، لاختبار الكشف عن فيروس كورونا، تماشياً مع قوانين الدخول إلى الهند الخاصة بـ"كوفيد-19".

وأشار مدير مطار أمريتسار، في كي سيث لـCNN إلى أنه تم اختبار 160 راكباً، وأعفي 19 منهم لأنهم دون الخامسة من العمر.

وفيما كان الوافدون المثبتة إصابتهم بالفيروس في طريقهم إلى مستشفى محلّي الخميس، انفصل 10 على الأقل عن المجموعة الرئيسية، وتمكنوا من الهرب من السلطات.

وتبحث الشرطة الآن عن الفارّين.

وقالت دوج لـCNN: "كان من المفترض أن يذهبوا إلى المستشفى لكنهم عادوا إلى منازلهم.. تتعقّب الشرطة حاليًا هؤلاء الأشخاص، وستتّخذ الإجراء المطلوب"، وأضافت: "كان هناك عدد كبير من الركاب، ​وكلهم قالوا إنهم سيذهبون إلى المستشفى، وهذا ما جرى، لكن تمكّن البعض من الفرار".

ويضع متحوّر "أوميكرون" السريع الانتشار ضغوطًا على الموارد الطبية في البلاد، خلال مواجهتها الارتفاع المضطرد في عدد الحالات.

وأبلغت الهند الجمعة عن 117،100 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، وهذا أعلى زيادة يومية مسجّلة، منذ 7 أشهر تقريباً.

منذ بداية الجائحة، توفي أكثر من 480 ألف شخص في الهند بسبب "كوفيد-19"، وفقاً لبيانات جامعة "جونز هوبكنز".