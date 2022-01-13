دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تسببت عاصفة برد نادرة في تغطية كثبان صحراء محافظة بدر في المملكة العربية السعودية بالثلوج، يوم الثلاثاء، مشكلة لوحة طبيعية خلابة.

Credit: Osama Al Harbi/ @osamafilm

وتظهر هذه اللقطات الجوية الفريدة الرداء الأبيض الذي زين الصحراء بمحافظة بدر التي تقع جنوب غرب المدينة المنورة، حيث تجمع السكان المحليون للاستمتاع بالمشاهد المميزة.

Credit: Osama Al Harbi / @osamafilm

وتمكن المصور السعودي أسامه الحربي، من توثيق مشاهد ساحرة للطبقة البيضاء التي غطت مساحات واسعة من الصحراء بواسطة كاميرا طائرة دون طيار، بعد تساقط كميات كثيفة من البرد، بحسب ما ذكره المصور الجوي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

Credit: Osama Al Harbi / @osamafilm

وأوضح الحربي أن تساقط البرد بهذه الكثافة في منطقة صحراوية بالقرب من محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة، يعد ظاهرة نادرة لم تحدث منذ سنوات، واصفًا إياها بـ "البردية التاريخية".

Credit: Osama Al Harbi / @osamafilm

ووثق المصور السعودي هذه المشاهد الثلاثاء بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني.

Credit: Osama Al Harbi / @osamafilm

وأشار الحربي إلى أن الموقع كان يعج بالزوار، وأن بعضهم قدم من أماكن بعيدة لرؤية هذا المشهد النادر.

والجدير بالذكر أن مقطع الفيديو الذي شاركه الحربي عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي لاقى ردود فعل إيجابية وتم تداوله على نطاق واسع بين مستخدمي مواقع التواصل، كما تناقلته عدة مواقع إخبارية عالمية.

Credit: Osama Al Harbi / @osamafilm

كان المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية قد توقع حالة الطقس لذلك اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية واس.