دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تسببت عاصفة برد نادرة في تغطية كثبان صحراء محافظة بدر في المملكة العربية السعودية بالثلوج، يوم الثلاثاء، مشكلة لوحة طبيعية خلابة.
وتظهر هذه اللقطات الجوية الفريدة الرداء الأبيض الذي زين الصحراء بمحافظة بدر التي تقع جنوب غرب المدينة المنورة، حيث تجمع السكان المحليون للاستمتاع بالمشاهد المميزة.
وتمكن المصور السعودي أسامه الحربي، من توثيق مشاهد ساحرة للطبقة البيضاء التي غطت مساحات واسعة من الصحراء بواسطة كاميرا طائرة دون طيار، بعد تساقط كميات كثيفة من البرد، بحسب ما ذكره المصور الجوي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.
وأوضح الحربي أن تساقط البرد بهذه الكثافة في منطقة صحراوية بالقرب من محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة، يعد ظاهرة نادرة لم تحدث منذ سنوات، واصفًا إياها بـ "البردية التاريخية".
ووثق المصور السعودي هذه المشاهد الثلاثاء بتاريخ 11 يناير/ كانون الثاني.
وأشار الحربي إلى أن الموقع كان يعج بالزوار، وأن بعضهم قدم من أماكن بعيدة لرؤية هذا المشهد النادر.
والجدير بالذكر أن مقطع الفيديو الذي شاركه الحربي عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي لاقى ردود فعل إيجابية وتم تداوله على نطاق واسع بين مستخدمي مواقع التواصل، كما تناقلته عدة مواقع إخبارية عالمية.
كان المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية قد توقع حالة الطقس لذلك اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية وتساقط البرد وسيول، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية واس.