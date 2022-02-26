موسوعة غينيس تعترف رسميًا بأعلى مطعم في العالم داخل مبنى.. أين يقع؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--بات الأمر رسميًّا: "أعلى مطعم دخل مبنى في العالم"، بعدما منح مسؤولون من موسوعة غينيس للأرقام القياسية هذا اللقب لمطعم "Heavenly Jin" داخل فندق "J" في برج شنغهاي، في الصين، في فبراير/ شباط.

يقع المطعم في الطبقة 120 من برج شنغهاي التي ترتفع 556.36 متر فوق سطح الأرض.

Credit: J Hotel Shanghai Tower

ويحتل فندق "J" الطبقات العليا من برج شنغهاي، الذي يبلغ ارتفاعه 632 متر، وهو أطول مبنى في الصين، وثالث أطول مبنى في العالم.

ويوفّر أعلى مطعم داخل مبنى في العالم، Heavenly Jin، مناظر رائعة لأفق شنغهاي. أمّا قائمة الطعام الخاصة به فتضمّ أطباقًا جديدة من الكلاسيكيات التقليدية، التي تدمج مكوّنات من المطبخ الأوروبي، والياباني، والصيني. وفي فترة بعد الظهر يُحيي تقاليد فترة بعد الظهر من خلال تقديم وجبة ترافق الشاي.

وبالنسبة إلى الديكور، لحظة دخول زوّاره سيقفون أمام لوحة جدارية معقدة يبلغ طولها 30 مترًا، استخدم بتشكيلها بلاط الفسيفساء الإيطالي، وتصوّر مشهدًا من طريق الحرير القديم. أمّا الطاولات فتوزعت تحت سلسلة من الأضواء الكريستالية الشبيهة بالأشرطة.

Credit: HECTOR RETAMAL/AFP/Getty Images

يتّسع المطعم لـ256 شخص، بالإضافة إلى خمس غرف طعام خاصة.

ويسمح تصميم المطبخ المفتوح للضيوف بمتابعة عملية الطهي، في حال تمكنوا من إشاحة أنظارهم عن المشهد خارج نوافذ المطعم الكبيرة، الممتدة من الأرض حتى السقف.

Credit: HECTOR RETAMAL/AFP/Getty Images

لكن، لماذا تحتاج موسوعة غينيس إلى تضمين كلمة "مبنى" في العنوان؟ لأنّ الطبيعة الأم لديها منصات أعلى بكثير لتقدمها.

فأعلى مطعم في العالم هو Chacaltaya، الذي يقع داخل منتجع التزلج Chacaltaya في بوليفيا.

وبحسب موسوعة غينيس، يبلغ ارتفاعه 5340 متر.

وكان فندق "J" في برج شنغهاي، افتتح منتصف عام 2021، ويدّعي أنه أعلى فندق داخل مبنى في العالم، أيضًا.

ويضم 165 غرفة، ضمنًا 34 جناحًا، مع تقديم خدمة الغرف الشخصية على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع.

لكن، أين يقع أعلى فندق في العالم؟

وأدرجت موسوعة غينيس للأرقام القياسية فندق جيفورا في دبي الذي يرتفع 356 مترا بين دفتيها، كأطول فندق في العالم عام 2018. ويتألف هذا الفندق من 528 غرفة، ويرتفع 75 طبقة، وافتتح عام 2018.