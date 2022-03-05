تحويل مسار رحلة طيران إلى هيوستن والسبب.. 3 ركاب مشاغبين

شاهد استعداد مضيفات الطيران لمواجهة الركاب المشاغبين في الجو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في طريقها إلى مدينة مكسيكو من تورنتو، تم تحويل مسار رحلة طيران "إيروميكسيكو" إلى هيوستن في وقت مبكر من صباح الخميس.. والسبب 3 ركاب تبيّن أنهم في حالة سُكر.

وهبطت طائرة إيروميكسيكو 617 في مطار جورج بوش الدولي في هيوستن، الساعة 3:42 فجرًا، وفق موقع تتبع الرحلات FlightAware.

وبحسب إدارة شرطة هيوستن، أعلمت مضيفة الطيران هؤلاء الركاب، رجلان وامرأة، بأنه شرب الكحول غير مسموح، ونصحتهم بإنهاء مشروباتهم.

وقال المتحدث باسم الشرطة، كيس سميث: "بعد ذلك الحادث، استمر الركاب الثلاثة برفض وضع كمامات الوجه، وتصرّفوا بفظاظة، وبدوا بحالة سكر".

وحرصت مضيفة الطيران على تنبيه قبطان الرحلة، الذي حوّل مسارها إلى هيوستن.

Credit: Photo by Justin Sullivan/Getty Images

وتم نقل راكبين من أصل ثلاثة إلى مركز للتعافي في هيوستن، حيث يمكن نقل الأشخاص إليه من دون اعتقالهم تجنبًا للتسمّم الكحولي بين العامة. ولم توجّه اتهامات لأي منهم.

وقال سميث إن الراكب الثالث تُرك في رعاية إدارة الجمارك وحماية الحدود لأنه ممنوع من دخول الولايات المتحدة.

وتواصلت CNN مع إدارة الجمارك وحماية الحدود للحصول على مزيد من التفاصيل.

وأكد أوغوستو برنال، المتحدث باسم نظام مطار هيوستن، أنّ "شرطة هيوستن، وإدارة الجمارك ورعاية الحدود، كانا في انتظار الطائرة وأنزلا الركاب منها".

وغادرت الطائرة بعد فترة وجيزة إلى مدينة مكسيكو، بحسب ما أفاد برنال CNN.

ولم ترد شركة إيروميكسيكو على الفور على طلب CNN تعليقًا منها.

مشكلة كبيرة في الولايات المتحدة

وصل سلوك الركاب العدواني إلى مستويات قياسية في الولايات المتحدة العام الماضي، مع بلوغ عدد التقارير المتعلقة بالسلوك غير المنضبط 6 آلاف، لدى إدارة الطيران الفيدرالية.

وحتى الآن هذا العام، سجلت إدارة الطيران الفيدرالية 712 تقريرا.

وقالت الوكالة في منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي، إنه سُجل 80 حادثًا تخريبيًا على الطائرات، منذ بداية العام الماضي، وقد أحيلت إلى وزارة العدل للنظر في الملاحقة الجنائية.

وفي شهر فبراير/ شباط، ضربت مضيفة طيران الخطوط الجوية الأمريكية راكبًا مشاغبًا على رأسه بإبريق قهوة، أثناء محاولته فتح باب مخرج الطائرة، وتم تحويل مسار الرحلة.

وشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذه القضية، ووجهت للراكب تهمة واحدة بالاعتداء على مضيفة الطيران وتخويفها.

ولا تملك إدارة الطيران الفيدرالية سلطة لرفع القضايا الجنائية، لكن يمكنها تسطير غرامات قد تصل إلى 37 ألف دولار لكل حالة انتهاك لقواعد السلوك.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، اقترحت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) عقوبات مدنية بقيمة 161,823 دولار، ضد ثمانية ركاب، بعد وقوع حوادث مزعومة لسلوك عدائي، جراء الكحول.