أكبر شركة طيران في روسيا تعلق جميع رحلاتها باستثناء دولة واحدة

غلاسكو، لندن (CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، السبت، أن شركة "إيروفلوت"، أكبر شركة طيران في روسيا، ستعلق جميع الرحلات الجوية إلى الخارج اعتبارًا من 8 مارس/ أذار باستثناء الرحلات إلى مينسك في بيلاروسيا.

لن يُسمح للمسافرين الذين لديهم تذاكر ذهاب وعودة إلى روسيا على متن رحلات دولية اعتبارًا من 6 مارس/ أذار إذا كان من المقرر أن تبدأ رحلة المغادرة في يوم 8 من نفس الشهر "للتخفيف من مخاطر استحالة استخدام رحلات العودة إلى روسيا"، وفقًا لتقرير الوكالة.

يأتي ذلك بعد أن شُلّت قدرة الناقل المملوك للحكومة على بيع مقاعد، الخميس، بعد إزالتها من نظام التوزيع العالمي، في أحدث إجراء ضد صناعة الطيران في روسيا، بعد أن أغلقت معظم دول العالم الغربي المجال الجوي أمام الطائرات الروسية.

وأرجعت "ريا نوفوستي" السبب وراء الإلغاء المؤقت لرحلات "إيروفلوت" إلى "حدوث ظروف إضافية تعوق تشغيل الرحلات الجوية".

وأضاف التقرير أن الخطوط الجوية الروسية وأورورا ستلغي أيضًا الرحلات الدولية.