إطلاق سفينة سياحية للبالغين فقط.. هل من مفاجآت منتظرة على متنها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- طمحت فيرجن فوياجيز (Virgin Voyages) إلى إحداث ضجة في قطاع الرحلات البحرية عندما أطلقت سفينتها السياحية "سكارليت ليدي" للبالغين فقط، العام الماضي.

والآن، تقدم شركة السفن السياحية سفينة أخرى مشابهة هي Valiant Lady، أي "السيدة الشجاعة".

ويمكن أن تستوعب هذه السفينة، التي يبلغ طولها 278 مترا، 2770 راكبا، وتحتوي على وسائل الراحة المعتادة للرحلات البحرية، مثل مسبح على سطحها الذي يعلو طبقاتها الـ17، إلى جانب مزايا أقل شيوعًا، مثل صالون للوشم.

وأوضح رئيس شركة فيرجن فوياجيز، نيرمال سافيريموتو، لـCNN إن شركة السفن السياحية تأمل في أن تكون سفينة Valiant Lady جزءًا من موجة الإبحار صيفًا بالتوازي مع تخفيف التدابير الوقائية.

وقال: "هناك الكثير من الطلب المضمر على السفر"، مضيفًا أن الاستجابة الإيجابية لسفينة "سكارليت ليدي" تجعل "فيرجن" واثقة من نجاح سفينتها الشقيقة.

وصباح يوم 11 مارس/ آذار، أبحرت Valiant Lady من مقاطعة إسكس، جنوب شرق إنجلترا إلى لندن، حيث رست في محطة الرحلات البحرية الدولية بلندن استعدادًا لحفل الإطلاق.

في وقت لاحق، ستستهل رحلة إبحار في المملكة المتحدة قبل توجهها إلى برشلونة، ومن المتوقع أن تكون ثمة رحلة إلى أستراليا.

تصميم فاخر

يوجد مطعم Pink Agave موجود على متن سفينتي سكارليت ليدي و Valiant Lady., plain_text Credit: Courtesy Virgin Voyages

وتعد السفينتان "سكارليت ليدي" وValiant Lady متشابهتين إلى حد كبير، مع تصميمهما الداخلي اللامع وأجواء الفنادق البوتيكية، والمطاعم المتعددة، أما الاختلاف الحقيقي الوحيد فهو مسارات كل منهما.

تريد شركة فيرجن فوياجيز أن يشعر ركاب سفنها باختلاف ملحوظ عن السفن التقليدية، وبالنسبة للقبطان ماركو كارسجينز، كان ذلك جزءًا من جاذبية الانضمام إلى خط الرحلات البحرية.

وقال القبطان، الذي يعمل في هذه الصناعة منذ أكثر من 25 عامًا، إن قيادة سفينة Valiant Lady يمنحه شعورًا بالفرح.

ويشير إلى أنه قاد السفن ذات التصميم التقليدي، لذا فإن شركة فيرجن فوياجيز تعد مختلفة كليًا في تصميميها لخارجي والداخلي مقارنةً مع السفن الأخرى".

وإلى جانب مقره الرئيسي بغرفة القيادة على جسر السفينة، الذي يتميز بأفضل منظر على متن السفينة، يقول القبطان إن موكانه المفضل على متن السفينة هو The Dock، وهو مطعم داخلي/ خارجي مع كراسي للاستلقاء تحت أشعة الشمس وإطلالات على البحر.

أوضح: "الطريقة التي تندمج بها المنطقة من الداخل إلى الخارج تشعرك وكأنك على متن يخت فاخر".

وتم تحقيق الكثير حول خط الرحلات البحرية الذي يجذب الأشخاص الذين لم يسبق لهم القيام برحلات بحرية من قبل عند إطلاق شركة فيرجن فوياجيز لأول مرة.

وليس هناك حاجة للتأنق من أجل تناول العشاء.

وبالإضافة إلى صالون الوشم، هناك أنشطة ترفيهية، إلى العديد من المطاعم بدلاً من قاعة طعام كبيرة مع بوفيه.

ويحرص سافيريموتو على التأكيد أن فيرجن فوياجيز تهدف إلى جذب محبي الرحلات البحرية المخضرمين ومن يخوضون هذه التجربة للمرة الأولى، ويضيف أن شركة الرحلات البحرية تتطلع إلى تلبية احتياجات كافة الأشخاص من جميع الأعمار.

وقامت مدوّنة الرحلات البحرية البريطانية إيما لو تيس، التي تدير مدونة Emma Cruises، برحلة على متن "سكارليت ليدي" الصيف الماضي.

وقالت لو تيس: "لدى فيرجن بالتأكيد بعض العناصر التي تميزها عن خطوط الرحلات البحرية الأخرى مثل خدمة الواي فاي، والمشروبات الغازية المضمنة كلفة البطاقة، لكني وجدت أن وسائل الترفيه والسفينة تشبه إلى حد ما قد تقع عليه على خطوط الرحلات البحرية الأخرى".

وكما هي الحال مع جميع خطوط الرحلات البحرية، كانت هناك جوانب أعجبتها وجوانب لم تعجبها. وفي مراجعة مدونتها، أشادت بحقيقة أنه تم السماح للطاقم بارتداء ملابس غير رسمية، وأنّ خيارات الطعام الرائعة، بينما أشارت إلى أنها كانت أقل اقتناعًا بالمسبح الصغير.

وبشكل عام، أخبرت لو تيس CNN أنها أعجبت بالطريقة التي بدت بها فيرجن، وأنها مهتمة بالاستماع إلى آراء المسافرين على متنها.

وأضافت: "أشعر كما لو أن فيرجين استمعت جيدًا إلى التعليقات التي قدمها عملاؤهم وأتوقع منهم أن يبلوا بلاءً حسناً في المستقبل".

التطلع إلى المستقبل

تم تصميم الديكورات الداخلية لسفن فيرجن فوياجيز لاستحضار فندق البوتيك, plain_text Credit: Virgin Voyages/Sang An

ويعتبر إطلاق خط رحلات بحرية وسط جائحة ليس بالأمر الهين.

قال سافيريموتو: "ليس سراً أن متحور أوميكرون كان له أثر كبير على صناعة السفر في ديسمبر/كانون الأول وفي يناير/كانون الثاني، حيث كان الناس يؤجلون خطط السفر في المدى القريب، وقد لمسنا ذلك بحجوزاتنا أيضًا".

لكن مع تراجع ​​متحور أوميكرون في أوروبا والولايات المتحدة، فإن سافيريموتو واثق من حدوث تحول.

قال إنه كان هناك ارتفاع في الحجوزات، ما يشير إلى ثقة المسافرين بالقيام برحلة بحرية مرة أخرى.

وتؤكد فيرجن فوياجيز أنها ستستمر في تنفيذ بروتوكول أمان "كوفيد-19"، ويجب تطعيم كل شخص على متن سفينتي "سكارليت ليدي"و"Valiant Lady"، كما أن الشركة تحرص على إجراء فحص للركاب قبل الصعود إلى متن السفينة.

بالنسبة للمستقبل، يقول سافيريموتو إن فيرجن فوياجيز متحمسة لفتح جدول رحلاتها مع تخفيف قيود كوفيد-19، ومن المقرر أن تبحر سفينة "Valiant Lady" من أستراليا في وقت لاحق من هذا العام.

وستطلق سفينة "Resilient Lady"، الثالثة للبالغين في وقت لاحق من هذا العام، بينما لدى فيرجن سفينة رابعة ستطلق عام 2023.