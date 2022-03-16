طيران الإمارات تُطلق رحلات يومية إلى تل أبيب بدءًا من 23 يونيو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت طيران الإمارات أنها ستبدأ بتشغيل رحلاتها اليومية إلى مدينة تل أبيب في إسرائيل اعتباراً من 23 يونيو/حزيران من عام 2022، وفقاً لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة الخطوط الجوية الثلاثاء.

وستستخدم طيران الإمارات في رحلاتها على هذا الخط طائراتها الحديثة من طراز "بوينغ 777-300ER" التي تتمتّع بتقسيم الدرجات الثلاث.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، عدنان كاظم: "نتطلّع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا المتجهة إلى ومن تل أبيب هذا الصيف، وتزويدهم بقدرات اتصال كبيرة تتيح لهم السفر إلى وعبر مركزنا في دبي، وذلك في ظل استمرارية التخفيف من القيود المفروضة على السفر حول العالم بسبب جائحة كوفيد-19، وفتح المزيد من الدول أبوابها أمام الزوار".

وذكر كاظم أن بدء تشغيل رحلات طيران الإمارات إلى إسرائيل "سيوفّر المزيد من الخيارات للسفر إلى مختلف أنحاء العالم، وأيضًا إتاحة المزيد من الفرص للمستثمرين، ورجال الأعمال، وممثلي الشركات لزيارة دبي، والكثير من الوجهات ضمن شبكة رحلاتنا التي تضم نحو 130 وجهة".

وأشار الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" الثلاثاء إلى أن الرحلة الأولى، والتي تحمل الرقم "EK931"، ستغادر مطار دبي الدولي عند الساعة 3:50 بعد الظهر في 23 يونيو/حزيران المُقبل لتصل إلى مطار "بن جوريون" في تل أبيب عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي.

وتم تحديد مواعيد الرحلتين بشكلٍ يُتيح المزيد من الوصول المريح إلى دبي، وفرص مثالية للسفر في رحلات متصلة إلى وجهات شعبية للعطلات مثل تايلاند، والهند، والفلبين، وجزر المالديف، وسريلانكا، وجنوب أفريقيا.

كما يمكن للمسافرين من الولايات المتحدة والبرازيل، الذين يتطلعون للتوقف في دبي قبل استكمال رحلتهم إلى تل أبيب، الاستفادة من برنامج "التوقف في دبي" (Dubai Stop Over) الذي يشمل الإقامة في فنادق عالمية المستوى، ومشاهدة أبرز المعالم السياحية، والتمتّع بأنشطة ترفيهية عديدة.

وتُشير إحصائيات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إلى أن إسرائيل كانت واحدة من أكبر 20 سوقاً للسياحة في دبي خلال عام 2021، بحسب ما ذكرته "وام".