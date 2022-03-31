تجنّب المجال الجوي الروسي.. قد يكشف عن أطول رحلة جوية جديدة في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوشك شركة طيران "كاثاي باسيفيك" على تشغيل أطول رحلة تجارية في العالم، من خلال إعادة توجيه مسارها المعتاد من مقرها الأساسي في هونغ كونغ إلى نيويورك فوق المحيط الأطلسي، عوض مسارها التقليدي فوق المحيط الهادئ، ومبتعدة بذلك عن المجال الجوي الروسي.

ورغم أنها لم تلتزم التزامًا كاملًا بالمسار، إلا أنّ كاثاي صرّحت بأن مسارها الجديد فوق المحيط الأطلسي سيغطي مساحة 10357 ميلًا قياسيًا أو 16668 كيلومترًا. وفي حال اعتُمد، سيتجاوز أطول رحلة جوية في العالم حاليًا، التي تقطع مسافة 9534 ميلًا بين سنغافورة ونيويورك.

وبينما تجنّبت العديد من شركات الطيران المجال الجوي الروسي إثر غزو روسيا لأوكرانيا، وغالبيتها لدواعي حصار جوي متبادل، أفادت شركة طيران "كاثاي باثيفيك" أنّ تعديل مسارها مردّه إلى ظروف الرياح المؤاتية.

وقال ممثل عن شركة الطيران لـCNN: "نُشغّل دومًا مسارات طوارئ تبعًا للأحداث أو السيناريوهات المحتملة في عالم الطيران"، لافتًا إلى "أنّنا نقارن مسارات الرحلات يوميًا، ونخطّط، ونطير وفق المسار الأكثر فعالية لهذا اليوم".

ولفت إلى أنّ الهدف من"خيار الطيران فوق المحيط الأطلسي يتمثل بتخفيف حدة مطبات الرياح الموسمية القوية التي تهب في هذا الوقت من السنة، وبالتالي ستستغرق مدة الرحلة بين 16 و17 ساعة، ما يجعلها أكثر ملاءمة مقارنة مع المسار العابر للمحيطات. نحن نراقب حالة اتجاه الرياح يوميًا لأنها في تناقص تدريجي".

وأشار إلى أنّه "في وسع طائرتنا من طراز إيرباص A350-1000 إنجاز هذه المهمة على نحو مريح خلال 16 أو 17 ساعة، واستهلاك كمية الوقود عينها المخصصة للرحلات العابرة للمحيطات".

وهذا المسار لن يكون المنافس الجديد الوحيد لأطول رحلة جوية في العالم. ومع استئناف السفر الجوي حول العالم، يشهد عام 2022، على اكتشاف المزيد من الرحلات الطويلة.

وخلال هذا الأسبوع فقط، تم الإعلان عن رحلتين جديدتين طويلتين جدًا. إذ تبدأ الخطوط الجوية النيوزيلندية في سبتمبر/ أيلول 2022، رحلة بين مدينة أوكلاند ومطار جون كينيدي في مدينة نيويورك الأمريكية تستغرق 17 ساعة وأكثر من دون توقف، بينما ستنطلق رحلة طيران "كانتاس" مباشرة من مدينة ملبورن في أستراليا إلى مدينة دالاس الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول.

وحاليًا، أطول رحلة جوية قياسية مسجلة هي رحلة الخطوط الجوية السنغافورية المباشرة بين مطاري شانغي في سنغافورة ومطار جون كينيدي في نيويورك.