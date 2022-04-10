من اليابان إلى إثيوبيا..10 من أشهى الفطائر في العالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زيّنت الفطائر، بجميع أشكالها، ومكوّناتها، موائد العالم لآلاف الأعوام، وعبر جميع الثقافات، والعقائد.

وإليكم بعض من أشهى الفطائر حول العالم:

"سوكا"، فرنسا وإيطاليا

إليك 10 من أكثر الفطائر لذة في العالم
تًصنع هذه الفطائر من دقيق الحمص، والماء، وزيت الزيتون، والتوابل. , plain_textCredit: Adobe Stock

وتأتي هذه الفطائر من مناطق بروفانس في فرنسا وليجوريا في إيطاليا، حيث تُعرف باسم "فاريناتا"، وهي مصنوعة من دقيق الحمّص، والماء، وزيت الزيتون، والتوابل.

وتُعتبر فطائر "سوكا" أيضًا واحدة من الأطعمة المفضلة في الشوارع في مدن مثل نيس، حيث يتم تقديمها في مخاريط ورقية وهي مغطاة بالفلفل الأسود.

فطائر ناعمة، اليابان

إليك 10 من أكثر الفطائر لذة في العالم
استحوذت هذه الفطائر اليابانية الشهية على موقع "إنستغرام". , plain_textCredit: Adobe Stock

واستحوذت هذه الوجبة الرائعة على موقع "إنستغرام" بفضل بنيتها، وملمسها الشبيه بالـ"سوفليه"، والذي يأتي نتيجة استخدام بياض البيض الذي يُضاف إلى الخليط.

وتُزيَّن هذه الفطائر بأي شيء، مثل التوت، والكريمة الطازجة، وشراب القيقب، وحتّى اللحم المقدّد.

الكريب، فرنسا

إليك 10 من أكثر الفطائر لذة في العالم
تعود هذه الفطائر الرقيقة إلى القرن الـ13. , plain_textCredit: Adobe Stock

صُنعت هذه الفطائر الرقيقة جدًا ببريتاني في شمال غرب فرنسا في القرن الـ13، لكنها أصبحت محبوبة منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم.

ويمكن لهذه الفطائر أن تكون حلوة، مع حشوات مثل الفاكهة المحفوظة، أو الشوكولاتة، ويمكنها أن تكون مالحة أيضًا، وذلك عند حشوها بلحم الخنزير والجبن المُذاب بشكلٍ مثالي.

فطائر حليب الزبدة، الولايات المتحدة

إليك 10 من أكثر الفطائر لذة في العالم
هناك القليل من الفطائر التي يمكنها منافسة طبق كلاسيكي من الفطائر الأمريكية. , plain_textCredit: Adobe Stock

وتكون هذه الفطائر سميكة وناعمة، ومغموسة في شراب القيقب، وغالبًا ما تقدم مع اللحم المقدّد المملح والمقرمش.

وتعود الوصفات الأمريكية لهذه الفطائر إلى عام 1796، و كتاب "American Cookery" لأميليا سيمونز.

واليوم، يؤدي استخدام حليب الزبدة في هذا الطبق الكلاسيكي إلى الحصول على فتات أرق، ونعومة إضافية، ولمحة من نكهة لاذعة.

"ماسالا دوسا"، الهند

إليك 10 من أكثر الفطائر لذة في العالم
يمكن لطبق "ماسالا دوسا" أن يصل إلى حجم استثنائي. , plain_textCredit: Adobe Stock

ويمكن لهذه النسخة الهندية من الفطائر أن تصل إلى حجم استثنائي.

ويُعد هذا الطبق بمثابة وجبة فطور شهيرة في جنوب الهند، ولكن يتم تناوله على مدار اليوم في أماكن آخرى.

و يتكون الخليط من الأرز والعدس المخمر، بينما تحتوي الحشوة على البطاطس، وبذور الخردل، وجوز الهند، والكركم، والكزبرة.

فطائر السكر والليمون، إنجلترا

إليك 10 من أكثر الفطائر لذة في العالم
فطائر السكر والليمون من إنجلترا. , plain_textCredit: Adobe Stock

وتختلف الفطائر التقليدية في إنجلترا عن تلك الموجودة في الولايات المتحدة، وهي صغيرة ورفيعة.

ولكن ليس هناك شك بتميزها بسحر بسيط وأنيق خاص بها، وتُقدم هذه الفطائر الإنجليزية التقليدية عادةً مع الليمون والسكر.

الفطائر مع بط "بكينغ"، الصين

إليك 10 من أكثر الفطائر لذة في العالم
يمكن استخدام هذه الفطائر الرقيقة بطبق شهي يتكوّن من البط. , plain_textCredit: Adobe Stock

تتكون هذه الوجبة من فطائر الدقيق الشفافة الكلاسيكية الرفيعة التي تُستخدم في لف بط "بكينغ" المطبوخ ببطء.

وتتكونّ الفطائر من مكونات متواضعة، وهي الدقيق، والماء، والملح، وتُطهى برفق في سلة البخار، ثم تُوضع فيها طبقة من البط، مع البصل الأخضر، وصلصة "هويسين"، أو صلصة الفاصوليا الحلوة.

"إينجيرا"، إثيوبيا

إليك 10 من أكثر الفطائر لذة في العالم
يتمتع خبز "إينجيرا" بقوامه الإسفنجي. , plain_textCredit: Adobe Stock
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ورغم أنه عبارة عن خبز مسطح خالي من الخميرة، إلا أن طبق "إينجيرا" الإثيوبي المحبوب، الذي يتمتع بقوامه الإسفنجي، وطعمه الحامض قليلاً، يتمتع بمقومات تجعله من فئة الفطائر أيضًا.

ولتحضيره، يُخلط الدقيق مع الماء، وما يُعرف بلقاح التخمير "Ersho".

ويُسكب المزيج بعد ذلك في مقلاة، أو على صينية دائرية تقليدية تسمى "ميتاد"، ما يضمن جانبًا سفليًا ناعمًا، وسطحًا مساميًا مثاليًا لغرف وامتصاص الصلصات، والنكهات الأخرى.

فطائر "كيمتشي"، كوريا

إليك 10 من أكثر الفطائر لذة في العالم
يُعد هذا الطبق محبوبًا في كوريا وبقية أنحاء العالم. , plain_textCredit: Adobe Stock

وتأتي واحدة من أكثر الفطائر المالحة لذّةً في العالم من كوريا، وسيجعلك مزيج المكونات الساخنة، والحارّة، والمقرمشة تعود مرة أخرى للحصول على المزيد.

والـ"كيمتشي" عبارة عن طبق كوري تقليدي يتكوّن من الخضار المخمّرة، ويُضاف إليه الطحين، والبيض، ومكوّنات أخرى لصنع عجين.

وبمجرد وضع الخليط في المقلاة، تتحدّ النكهات الفريدة في فطيرة ساخنة، ومقرمشة.

"كاتشاباس"، فنزويلا

إليك 10 من أكثر الفطائر لذة في العالم
يتكون هذا الطبق الفنزويلي التقليدي من الذرة، والجبن، والزبدة. , plain_textCredit: Adobe Stock

ويمكنك العثور على فطائر الذرة الرفيعة المليئة بالجبن في فنزويلا، ويُعرف هذا الطبق باسم "كاتشاباس".

ويوفّر استخدام الذرة الطازجة أو المجمدة للخليط حلاوته، بينما يُشكّل الجبن الطازج والزبدة حشوة لذيذة لا يمكن مقاومتها.

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