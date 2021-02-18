دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أول ما قد يخطر في بالك عندما تفكر في إيطاليا هو الطعام، ثم تأتي كل الأشياء الجميلة الأخرى التي تقدمها في المقام الثاني.

ونجح المطبخ الإيطالي، أو أي نسخة منه، في استعمار بقية العالم بنجاح كبير لدرجة أنه من المحتمل أن تكون هناك زوايا مجهولة من غابات الأمازون المطيرة حيث يمكنك الجلوس على مفرش طاولة باللونين الأحمر والأبيض وطلب طبق من المعكرونة مع الصلصة.

وهناك سبب لكون مأكولات المطبخ الإيطالي شهية، وفي الواقع، هناك مئات الأسباب منتشرة في جميع أنحاء مناطق إيطاليا المختلفة، وفيما يلي 10 منها:

لنغويني سكوغليو

بمعنى "صخرة البحر" في اللغة الإيطالية، "سكوغليو" هو الاسم الذي يناسب هذا الطبق من معكرونة اللنغويني المتشابكة مع الكالاماري، والمحار، وبلح البحر والروبيان المغطى بالفلفل الحار، والبقدونس، والطماطم والنبيذ الأبيض.

وهي وصفة معكرونة للمأكولات البحرية تعود إلى تقاليد الصيد القديمة عندما كانت العائلات التي تعيش على طول الساحل تأكل المعكرونة المسائية مع الصيد اليومي الطازج.

اللنغويني، المعروف أيضاً باسم "الألسنة الصغيرة"، هو عبارة عن معكرونة رفيعة مسطحة مثالية لأطباق المأكولات البحرية.

ويشبه هذا الطبق صخور الخط الساحلي بعد أن تركت الأمواج المتلاطمة وراءها حفنة من الحياة البحرية.

الوصفة الأصلية تأتي من نابولي ولكنها امتدت إلى معظم المدن الجنوبية

بيتزا نابولي

بيتزا نابولي Credit: Shutterstock

يمكن طلب البيتزا من أي مكان تقريباً على هذا الكوكب، ولكن تلك الشريحة الدهنية التي تتناولها من الصندوق بعيدة كل البعد عن الحقيقة.

تتميز البيتزا الإيطالية الحقيقية بكونها سميكة وطرية ومرنة عند مضغها، وتتزين البيتزا تقليدياً بالطماطم الطازجة، وزيت الزيتون البكر الممتاز، وأوراق الريحان، وجبن الموزاريلا الذائب.

وارتكبت العديد من الفظائع باسم مفهوم البيتزا مثل بيتزا الأناناس، أو المحشية بلحم النقانق، ولكن طعم البيتزا الأصلية لا يمكن تذوقه إلا في نابولي، المدينة التي ولدت فيها.

تالياتيلي راغو

تالياتيلي راغو Credit: Shutterstock

يسميها باقي العالم "سباغيتي بولونيز"، لكن العالم مخطئ. هذا المزيج المثالي من صلصة الراغو الرقيقة ومعكرونة تالياتيلي الذهبية الطازجة هو توقيع خاص بمنطقة إميليا رومانيا الشمالية، ولا سيما مدينة بولونيا، ومن هنا جاء خطأ التسمية.

وتقول الأسطورة أن شكل تاجلياتيل مستوحى من الشعر الأشقر المجعد للسيدة النبيلة الإيطالية المخيفة في القرن السادس عشر لوكريزيا بورجيا.

وتعد صلصة راغو من قطع لحم الخنزير ولحم البقر المفروم ناعماً أو المفروم ممزوجاً بالكرفس، والجزر، والبصل، وصلصة الطماطم، والنبيذ الأحمر.

ويضاف جبن بارميجيانو ريجيانو المبشور في الأعلى، مثل قمة مغطاة بالثلوج.

والوصفة القديمة الأصلية محمية من قبل "كاهنات المعكرونة"، اللواتي يحضرن معكرونة تالياتيلي الطازجة للعملاء كل يوم في جميع أنحاء المنطقة.

ريغاتوني كاربونارا

ريغاتوني كاربونارا Credit: Shutterstock

القليل من المكونات تدخل في صنع هذا الطبق، ولكن السر يكمن في جودتها وطريقة امتزاجها بالمعكرونة ذات شكل الأنبوبي.

وجبن بيكورينو، ولحم الخنزير، والبيض العضوي النيء جميعها مكونات ضرورية لتحضير طبق روما المتخصص.

ولكونها وجبة ثقيلة وغنية بالبروتين، يتم تقديمها عادة على العشاء.

ويجب أن تكون معكرونة ريغاتوني محلية الصنع، ومطهوة تماماً بحيث لا يصبح قوامها طرياً أو قاسياً، حتى تتمسك المعكرونة بالصلصة الكثيفة بالبيض دون أن تتسرب إلى الطبق.

ويمكن أيضاً استخدام نوع معكرونة السباغيتي لتحضير هذا الطبق، ويفضل أن تكون محلية الصنع.

وقد يدين كاربونارا بإنشائه للنفوذ الأمريكي، إذ من المحتمل أن تكون المعكرونة بالبيض ولحم الخنزير المقدد قد ازدهرت مع وصول القوات الأمريكية إلى إيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن الرومان، والإيطاليين بشكل عام، يحبون التمسك بقصة السكان الأصليين، وهي أنه كان الطبق المفضل لدى عمال الفحم في جبال أبينين الباردة.

لازانيا

لازانيا Credit: Shutterstock

مع طبقات غنية من صلصة الراغو، وصلصة البشاميل، وجبن بارميجيانو المتساقط بين صفائح المعكرونة الطازجة المسطحة المصنوعة يدوياً، يعد مذاق هذا الطبق رائعاً.

يتم تناول اللازانيا عن طريق الوصفات التي تستخدم إما السبانخ أو الطماطم ، وترتبط ارتباطًا وثيقاً بمدينة بولونيا الحديثة، ولكن أصولها تعود إلى العصر الروماني.

تيراميسو

تيراميسو Credit: Shutterstock

ليس من المفاجئ أن تجد دولة تشتهر بحلوياتها وقهوتها طريقة لدمجهما بشكل رائع. ولكن الصدمة تتمثل في أن هذا المزيج الرائع من المفترض أنه تم استحضره في بيت دعارة.

وحلوى تيراميسو محضر من طبقات من بسكويت "سافوياردي"، ويعرف بـ"أصابع الست"، مغموسة واحدة تلو الأخرى في خليط مخفوق من جبن كريم الماسكاربوني ومزيج جيد من مساحيق القهوة المختلفة.

ويضاف مسحوق الشوكولاتة أيضاً في بعض الأحيان، ولكن الأصوليون يحبون التمسك بالقهوة فقط.

ويتم تحضير حلوى تيراميسو تقليدياً في صوانٍ كبيرة ويتم تقديمها في أجزاء مستطيلة مثل اللازانيا.

ويعني اسم تيراميسو يعني حرفياً "ارفعني" أو "اسحبني"، إشارة إلى القوى الإصلاحية التي منحتها على ما يبدو لعملاء بيوت الدعارة في مدينة تريفيزو الشمالية، مما يسمح لهم بإنفاق المزيد من الأموال.

تروفيا البيستو

تروفيا البيستو Credit: Shutterstock

كلمة بيستو تعني حرفيا "سحق" في جنوة. في هذه الحالة، يتم سحق الريحان، وجبن بارميجيانو ريجيانو، وحبات الصنوبر، وفصوص الثوم، والملح الخشن، وزيت الزيتون البكر الممتاز معاً في ملاط رخامي جنوى، وتتحد لتكوين صلصة كريمية كثيفة تنبعث منها رائحة حديقة البحر الأبيض المتوسط.

ويتم مزج الخليط في وعاء من لفائف المعكرونة المصنوعة يدوياً.

هذا الطبق هو في أفضل حالاته في جنوة، في شمال غرب ليغوريا، أرض البحارة والمغامرين، وكانت المنطقة مركزاً لتجارة التوابل في العصور الوسطى ، عندما أصبح استخدام الأعشاب لتذوق الطعام أمراً شائعاً.

ومن تراث هذه الأوقات، ازدهرت صلصة البيستو في القرن التاسع عشر بناءً على وصفة قديمة مصنوعة من الثوم تسمى "أغلياتا".

سلطة كابريزي

سلطة كابريزي Credit: Shutterstock

لا تستطيع الطهي ولكن تريد أن تتعلم تحضير طعام إيطالي رائع؟ يمكنك أن تبدأ بهذا الطبق

يتكون هذا الرمز الخاص بحمية البحر الأبيض المتوسط ببساطة عن طريق تتبيل شرائح الطماطم الطازجة وجبن الموزاريلا بملعقة من الزيت البكر الممتاز والملح والفلفل وأوراق الريحان الطازجة.

ويُقال إن اللون الأبيض لجبن الموزاريلا جنباً إلى جنب مع اللون الأحمر للطماطم والأخضر من الريحان يمثل العلم الإيطالي. ويُعتقد أن مسقط رأس هذا الطبق هو جزيرة كابري الأنيقة.

كابوناتا

كابوناتا Credit: Shutterstock

الخضراوات ذات المذاق الحلو ليست شيئاً يتم طلبه عادةً في إيطاليا، ولكن هذا الطبق الصقلي الباهظ سينال إعجاب أي شخص. إنه مزيج حلو وحامض من الخضار المختلفة المغطاة بصلصة من مستخلص الطماطم، والبصل، والكرفس، والكبر، والزيتون.

وهناك العديد من أنواع كابوناتا، لكن معظمها يستخدم البطاطس الصغيرة، والباذنجان، والفلفل المطبوخ مع اللوز، والصنوبر، والزبيب، والسكر، والخل، وزيت الزيتون البكر، والريحان الطازج.

كولورجونيس

كولورجونيس Credit: Shutterstock

طبق الرافيولي هذا المصنوع يدوياً، محشو بالبطاطا المهروسة، والنعناع المفروم، والثوم، وجبن بيكورينو المبشور من سردينيا.

ومن الأفضل تذوقه مباشرة، بدون صلصة مضافة ولكن فقط مع ملعقة من زيت الزيتون البكر الممتاز، أو مع "بوتارجا"، وهو عبارة عن بطارخ السمك المملح من بيض سمك التونة المبشور.

وتؤكل كولورجونيس أيضاً مع صلصة الطماطم والريحان الطازج. وقد يكون تشكيلها يدوياً أمراً صعباً، ويستغرق الأمر وقتاً لمعرفة كيفية القيام بذلك بشكل صحيح.

وبمجرد لف المكونات داخل العجين، يتم تثبيت الحواف معاً لتشكيل خطوط صغيرة.

ويعد طبق نموذجي من مقاطعة أولياسترا في سردينيا، وتم إعداده في الماضي كوجبة احتفالية للاحتفال بحصاد الحبوب، وهو نوع من طعام عيد الشكر المحلي.