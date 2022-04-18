دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية عن رصد حوت نادر مؤخرًا.

وكان الحوت من نوع بريدي، والذي يُعرف باسم "Baleanoptera edeni brydei".

وخلال تغريدة نُشرت السبت، شارك الحساب الرسمي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية صورة للحوت، وعلّق قائلاً: "حوت بريدي ظهر لنا على ُبعد 60 كيلومترًا من شواطئ القنفذة أثناء صعوده للتنفس. هذه الحيتان نادرة جدًا في البحر الأحمر. تم توثيق خمسة حيتان خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر".

حوت بريدي (Baleanoptera edeni brydei) ظهر لنا على بعد 60 كيلومترًا من شواطئ القنفذة أثناء صعوده للتنفس. هذه الحيتان نادرة جدًا في البحر الأحمر. تم توثيق خمسة حيتان خلال رحلة استكشاف البحر الأحمر. #RSDE #رحلة_العقد https://t.co/tj5Aca84FZ

وفي فبراير/شباط من هذا العام، أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية رحلة استكشاف البحر الأحمر بمشاركة سفينة الأبحاث العالمية "أوشن إكسبلورر"، وسفينة الأبحاث الوطنية "العزيزي" التابعة لجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست"، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" عبر الإنترنت.

وتشمل الرحلة، التي تضم 126 باحثًا، أنشطة أبحاث علمية لدراسة الحياة البحرية في البحر الأحمر، وهي ستوفر أول مسح شامل لمناطق لم يسبق دراستها.

ومن المقرر إجراء مسوحات كاملة لاكتشاف بيئة البحر الأحمر على طول سواحل المملكة على مدى 19 أسبوعًا.

وليست هذه أول مرة يتم فيها رصد هذه الحيتان النادرة في الشرق الأوسط، إذ أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، عن رصد هيئة البيئة-أبوظبي لحوت بريدي خلال إجراء المسوحات البحرية.