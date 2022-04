نظرة على أفخم الأجنحة بأجمل السفن السياحية في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تتساءل كيف تبدو تجربة الإبحار وسط ذروة الرفاهية؟

وتدمج الأجنحة الأكثر فخامة على متن السفن السياحية أفضل التقنيات المتطورة مع الفخامة الخالدة والخادم الشخصي على مدار 24 ساعة، والتي تلبي جميع رغباتك.

وتشترك جميع أماكن الإقامة العائمة الأكثر روعة في العالم في عامل واحد، أي المناظر الخلابة، من مشاهدة أعجوبة الأنهار الجليدية، إلى فرصة لقاء الدلافين والحيتان من راحة شرفتك الواسعة.

وسواء كنت تستلقي على سرير بمرتبة تبلغ كلفتها 200 ألف دولار أو تقيم داخل جناح مستوحى من فيلم ديزني، فإن الرحلة تُعد مثيرة تمامًا مثل الوجهة النهائية عندما تقيم بأحد أجنحة الرحلات البحرية المذهلة التالية.

سيلبرتي للرحلات البحرية: جناح أيقوني

الجانح الأيقوني على متن سفينة Celebrity Beyond, plain_text Credit: Celebrity Cruises

السفينة: "Celebrity Beyond"

السعر: الرحلات تبدأ من 15،340 دولارًا للشخص الواحد

ومن المقرّر أن يقدم جناحان على سفينة "Celebrity Beyond" الجديدة خدمات مميزة للضيوف الأوائل في أواخر أبريل/ نيسان 2022.

ويوفر هذان الجناحان مساحات داخلية واسعة ذات مخطط مفتوح ونوافذ مذهلة تمتد من الأرض حتى السقف.

وتضيف وسائل الراحة الفاخرة، بما في ذلك بياضات الأسرّة المصنوعة من الكشمير وحوض الاستحمام الساخن الخاص بالتراس ومرافق الاستحمام، الراحة إلى الرحلة.

وعندما تكون مستعدًا لمغادرة الجناح المريح الخاص بك، فإن طاولتك تنتظر في جميع المطاعم المتخصصة على ظهر السفينة بما في ذلك مطعم "Le Voyage" الجديد الذي يديره الطاهي الفرنسي الشهير دانييل بولود.

رويال كاريبيان: جناح فاخر للعائلات

يحتوي جناح العائلات الخاص بالسفن السياحية التابعة لمجموعة رويال كاريبيان على زحليقة خاصة., plain_text Credit: Royal Caribbean

السفن: "Wonder of the Seas"، و"إم إس سيمفوني أوف ذا سيز"، و"Spectrum of the Seas"

السعر: الرحلات تبدأ من 19 ألف دولار لكل ضيف

ولعل أكثر ما يمكنك الاستمتاع به في خصوصية جناحك وسط البحر، هو جناح "Ultimate Family Suite" الخاص بسفينة "Wonder of the Seas" لجميع الأطفال.

وتُعد شقة البنتهاوس المكونًة من طابقين بمثابة حلم ساحر تحول إلى حقيقة، مليء بالألوان ووسائل الراحة النابضة بالحياة مثل الزحليقة الداخلية الخاصة بك، وطاولة الهوكي الهوائي، وشاشة تلفاز تشبه شاشة العرض بصالات السينما.

ويمكن للجناح أن يستوعب ما يصل إلى 10 عائلات، رغم من أن حوض الاستحمام الساخن في الشرفة الخاصة بك قد لا يتسع إلا لشخص وحد في المرة الواحدة.

"فيرجن فوياجيز": أجنحة ضخمة

تدعو الأجنحة الضخمة الخاصة بالسفن التابعة لشركة "فيرجن فوياجيز" الضيوف للسفر على طريقة نجوم موسيقى الروك , plain_text Credit: Virgin Voyages

السفن: "سكارليت ليدي" و"Valiant Lady"

السعر: الرحلات تبدأ من 4،360 دولارًا للشخص

وتجسد الأجواء على متن السفينتين التابعتين لـ"فيرجن فوياجيز" ما يشبه نمط نجوم موسيقى الروك، لذلك عندما شرع ريتشارد برانسون في إنشاء الأجنحة العلوية للسفينة، كان يهدف إلى تصميم ملحمي.

ويستحضر الجناحان الضخمان في أعلى السفينة الحياة الفاخرة التي اعتاد عليها نجوم موسيقى الروك مع فريق خاص من أفراد الطاقم للخدمة.

ويمكن أن تلهمك المناظر المذهلة والتأملية لإنشاء الموسيقى الخاصة بك داخل غرفة الغيتار بالجناح، حيث يمكنك أيضًا تشغيل بعض الكلاسيكيات من مجموعة متنوعة من التسجيلات المتوفرة على جهاز القرص الدوار داخل الجناح.

ديزني للرحلات البحرية: جناح برج الأمنيات

سيحتوي هذا الجناح الفريد من نوعه على غرفتي نوم وغرفة أطفال., plain_text Credit: Disney Cruise Line

السفينة: "Disney Wish"

السعر: الرحلات تبدأ من 21 ألف دولار لشخصين بالغين

ويُعد جناح برج الأمنيات بمثابة الإمتداد النهائي لحياة قصص الأطفال، حيث تدّب الحياة في القصص الخيالية كل ليلة.

وسيظهر الجناح الجديد لأول مرة على متن سفينة "Disney Wish" هذا الصيف.

وعلى عكس جناح قلعة سندريلا المخصص للعائلة في منتجع عالم والت ديزني، سيكون هذا الجناح الفريد من نوعه قادرًا على استيعاب ما يصل إلى 8 ضيوف في غرفتي النوم وغرفة الأطفال.

رحلات الفايكنج: جناح المالك

تصور عرض لجناح المالك على متن السفن الاستكشافية الجديدة Polaris و Octantis Viking., plain_text Credit: Viking

السفن: "Viking Octantis" و"Viking Polaris"

وبدأ أسطول رحلات الفايكنج الاستكشافية للتو في التنقل إلى أبعد زوايا الأرض، وإذا كنت تقيم داخل جناح المالك على متن السفينة، فهذا يعني أنك ضمنت أفضل منظر خلال رحلتك البحرية.

وتضم الشرفة التي تبلغ مساحتها 792 قدمًا مربعة، حوض استحمام ساخن بجوانب خشبية، والذي يطل على مناظر طبيعية متغيرة باستمرار.

نرويجيان للرحلات البحرية: جناح Premier Owner

يتميز جناح Owner's Suite بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف., plain_text Credit: Norwegian Cruise Line

السفينة: "Norwegian Prima"

السعر: الرحلات تبدأ من 21،904 دولار للفرد

وتعيد سفينة "The Norwegian Prima"، التي ستظهر لأول مرة في أغسطس/ آب المقبل، تصور الأجنحة الفاخرة المعروفة باسم "The Haven"، والتي تقع بالجزء الخلفي من السفينة.

ويحتوي جناح "Premier Owner's" المُعاد تصميمه حديثًا على شرفة ملتفة مذهلة ومجهزة بأناقة مع جاكوزي، وطاولة طعام بأربعة مقاعد، إلى حانب كراسي استلقاء للتشمس.

ويتميز الجناح بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف في جميع غرف النوم الثلاث (تحتوي كل منها على سرير بحجم كبير)، وثلاثة حمامات.

"Oceania": جناح المالك

السفينة: "Oceania Riviera"

السعر: الرحلات تبدأ من 15،599 دولارًا للشخص الواحد

ومن البطانيات المصنوعة من الكشمير، إلى التجهيزات الفندقية من علامة بولغري الفاخرة، وحانة مجهزة بستة عبوات زجاجية من المشروبات الروحية الفاخرة أو النبيذ، فإن الضيوف سيعيشون حياة الترف على متن سفينة "Oceania Riviera".

وعند الانطباع الأول، ستأسرك النوافذ المذهلة للجناح الممتدة من الأرض حتى السقف، والتي تؤطر المنظر بشكل مثالي، بغض النظر عن موقعك في العالم.

وتمتد الأجنحة على عرض السفينة بالكامل، وتتضمن شرفات خاصة توفر مناظر بانورامية رائعة.

"Regent Seven" للرحلات البحرية: جناح ريجنت

يوفر جناح ريجنت مساحة تبلغ 4443 قدمًا مربعًا من الرفاهية., plain_text Credit: Regent Seven Seas

السفينة: "Seven Seas Splendor"

السعر: الرحلات تبدأ من 54،999 دولارًا للشخص

هل أنت مستعد لأفضل تجربة نوم في حياتك؟ ويتميز جناح ريجنت على متن سفينة "Seven Seas Splendor" بأفخم تجربة نوم على الإطلاق وسط البحر بفضل مرتبة من علامة "Hästens" التي تبلغ تكلفتها 200 ألف دولار.

وستشعر وكأنك تطفو على هذه المرتبة الحرفية الفريدة من نوعها من السويد، والمصنوعة من طبقات من الكتان وشعر ذيل الحصان والقطن.

رحلات "Seabourn": جناح ونتر جاردن

جناح Wintergarden على متن Seabourn Venture., plain_text Credit: Seabourn Cruise Line

السفينة: "Seabourn Venture"

السعر: الرحلات تبدأ من 17999 دولارًا للشخص الواحد

وتتمثل رؤية المصمم الشهير آدم تيهاني لجناح "ونتر جاردن" في تحقيق التوازن بين الجمال والاسترخاء على متن أول سفينة استكشافية على الإطلاق.

ومن المقرّر إطلاق الجناح الجديد في منتصف صيف عام 2022، وسيكون عبارة عن جناح فاخر مع لمسات مدروسة مثل شاشة التلفاز التي تختفي بلمسة زر للسماح بمشاهدة إطلالات غير منقطعة من راحة السرير.

وتشمل وسائل الراحة المفضلة في الجناح المكون من طابقين خزانة ملابس دافئة ستحافظ على معطفك الدافئ قبل رحلتك في القطب الشمالي وعدسة مراقبة من تصميم علامة سواروفسكي، والتي تُعد مثالية للحصول على أفضل رؤية للحياة البحرية التي ستمر إلى جانبها هذه السفينة.

كونارد لاين : جناح بالمورال

يحتوي الجناح على درج كبير مثالي للمداخل الكبيرة., plain_text Credit: Cunard Line

السفينة: "آر إم إس كوين ماري 2"

السعر: الرحلات تبدأ من 25 ألف دولار للفرد

وتُعتبر الشقق المزدوجة الكبيرة المكونة من طابقين على متن سفينة "كوين ماري 2" الطريقة الأكثر فخامة والمجهزة جيدًا لعبور المحيط الأطلسي.

وتُصبح الحياة الفاخرة داخل هذه الأجنحة سهلة بفضل ميزة الخادم الشخصي.

ويتم الاهتمام بكل التفاصيل طوال فترة إقامتك، بدءًا من تفريغ أمتعتك أثناء الاستمتاع بالنبيذ الفوار والشوكولاتة على الشرفة الخاص بك إلى قائمة متنوعة بالوسائد التي ستجعلك تستريح بسهولة.