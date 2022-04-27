كانت هذه المنطقة بالإمارات قاعاً بحرياً.. وهذه الصخرة دليل على ذلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن اكتشافها لنوع جديد من أسماك اللخم النسر في مياه إمارة أبوظبي، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، الثلاثاء.

واكتُشف هذا النوع الجديد من أسماك اللخم، أو الراي، وتُدعى "Aetomylaeus wafickii"، ضمن عينات تم جمعها من مياه الخليج خلال إجراء مسح لتقييم الموارد السمكية، والذي نفذته الهيئة في عام 2016.

وتضمن التقييم جمع عينات من الأسماك، وصفيحيات الخياشيم.

وخلال تلك الفترة، كان يُطلق على هذا النوع لخمة النسر المخطط (Aetomylaeus nichofii)، وهو مشابه جداً في الشكل الخارجي لأسماك لخم النسر.

هيئة البيئة - أبوظبي ترصد نوعاً جديداً من أسماك اللخم (الراي) النسر في مياه #أبوظبي ما يؤكد الطبيعة الصحية والتنوع البيولوجي الفريد في الإمارة. تم اكتشاف النوع الجديد ضمن عينات جمعت خلال مسح الموارد السمكية لتقييم حالة المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة الإمارات. https://t.co/nD2VAFmPGA

ولكن بعد إجراء فحصٍ شامل، اكتشف الخبراء أنه نوع جديد، ونُشرت ورقة علمية تصف الخصائص الجسمانية لهذا النوع الجديد، بحسب ما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي، أحمد الهاشمي: "إنه لمن المثير للغاية بالنسبة لنا أن نكتشف نوعاً جديداً من أسماك لخم النسر في أبوظبي. وهذا مؤشر هام على صحة مياهنا البحرية، ووفرة التنوع البيولوجي البحري".

وأضاف الهاشمي: "خلال العامين الماضيين، اكتشفنا مجموعة من الأنواع، وإنني على ثقة من أننا نستطيع أن نكتشف المزيد في المستقبل، ما دمنا نواصل اعتماد منهجيات علمية دقيقة لضمان المصداقية".

ويمكن تمييز الأنواع الموصوفة حديثًا عن الأنواع المشابهة لها مثل لخمة النسر (Aetomylaeus caeruleofasciatus)، و لخمة النسر المخطط (Aetomylaeus nichofii)، من خلال وجود عدد أكبر من الخطوط الزرقاء الشاحبة على ظهرها (أي من 8 إلى 10 خطوط)، وعدد أكبر من صفوف الأسنان، كما أن الذيل يكون أقصر.

وأتاح مسح الموارد السمكية الذي نفذته الهيئة على مدى عامين، وهو المسح الأكثر شمولاً على الإطلاق لتقييم حالة المخزون السمكي في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، من جمع العديد من العينات من مياه الخليج، ثم فحصها، ومقارنتها بالمتغيرات الإقليمية الأخرى للأنواع.

وترتبط عائلة أسماك اللخمة (Batoidea) ارتباطاً وثيقاً بعائلة أسماك القرش، والتي تتضمن أيضاً أسماك اللخمة، والزلاجة (الورنك)، والجيتار، والمنشار.

وأسماك اللخم النسر من الأنواع القاعية نصف السطحية المنتشرة حول العالم، ويمكن العثور على غالبية هذه الأنواع بالقرب من السواحل.

وتستخدم لخمة النسر فكيها القويين وألواح الأسنان لتتغذى على الرخويات والقشريات، والديدان، والأسماك العظمية الصغيرة.