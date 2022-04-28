سعودي يوثق تجربة إفطار رمضاني "مهيبة" فوق حافة جبل طويق بالمملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حظي المصور السعودي عبد الرحمن سعد البريه بتجربة إفطار مثيرة للإعجاب مع مجموعة من الأصدقاء خلال شهر رمضان، فوق حافة جبل طويق في المملكة العربية السعودية. ونتج عن ذلك مشاهد ساحرة حرص المصور على توثيقها.

وفي الأسبوع الأول من شهر رمضان، توجهت المجموعة إلى حافة جبل طويق، ونتج عن ذلك مشاهد مهيبة وثقها المصور عبر عدسته.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال البريه: "بين حين وآخر، نقوم بزيارة الوادي حتّى نصل إلى جبل طويق. ولكن أحببنا هذه المرة أن يكون هدف زيارتنا تناول الإفطار، والخروج بفيديو جميل يوثّق جمال الأشجار، والجبال، ولحظاتنا الجميلة برفقة الأصدقاء والأقارب".

حظي المصور السعودي عبد الرحمن سعد البريه بتجربة إفطار مثيرة للإعجاب خلال شهر رمضان. , plain_text Credit: Photographer Abdulrahman Saad Al Burih

ووصف المصور السعودي جبل طويق بأنه مكان "مُهيب وعظيم"، إذ يحتضن تشكيلات صخرية متنوعة، وتكوينات رائعة، قائلًا إنه "رغم كونه مخيفًا بلا شك، إلا أنه يحتضن مشهدًا يأسر القلوب".

ونصح البريه الأشخاص، وخصوصًا العائلات، بالحذر عند الاقتراب منه هذا الموقع.

وتتعدّد طرق الوصول لجبل طويق من جهة سدير، بين طرق سهلة وأخرى صعبة ووعرة تحتاج إلى سيارة مناسبة للتضاريس الجبلية.

وذكر الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن جبل طويق عبارة عن سلسلة جبلية تمتد لمسافة ما يُقارب 800 كيلومتر من صحراء نفود الثويرات في الزلفي شمالاً، وحتى مشارف وادي الدواسر، والربع الخالي جنوباً.

وتتمثل هذه الجبال في هضبة ضيقة من الصخر الجيري، وتُعد من أهم المعالم الجغرافية في الجزيرة العربية.