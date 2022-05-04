تعرّف إلى ملكة طعام الشارع في بانكوك..وتوافد الناس لتجربة عجة السلطعون الأشهى في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُظهر هذه الصورة لبائع متجول يشوي الكباب مشهدًا ساحرًا وبسيطًا. ولكن، سترى الكثير إذا حدّقت فيها لمدة دقيقة.

ورغم أن الصورة تأسرك بصريًا، إلا أنها تحفّز أيضًا جميع الحواس كلما نظرت إليها لفترةٍ أطول.

ويكاد يمكنك شم رائحة الدخان، والشعور بحرارة الشوّاية.

فازت بالجائزة العامة صورة Kebabiyana، والتي التقطها المصور الهندي ديداتا تشاكرابورتي. , plain_text تصوير: Debdatta Chakraborty/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

والتقط المصور الهندي ديبداتا تشاكرابورتي الصورة التي وصفها منظمو المسابقة بأنها "صورة حميمة مليئة بالدفء، والإنسانية".

وفازت الصورة، وعنوانها "Kebabiyana"، بالجائزة العامة لمسابقة "بينك ليدي" لمصور العام للأطعمة لعام 2022، وهي مسابقة تحتفل بفن التصوير، والأفلام الخاصة بالأطعمة.

صيد أسماك الأنشوفة في فيتنام. , plain_text تصوير: Thien Nguyen Ngoc/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

وتم الإعلان عن الفائزين في حفلٍ تم بثه بشكلٍ مباشر عبر موقع "يوتيوب"، الثلاثاء الموافق لـ26 أبريل/نيسان.

وقالت مديرة ومؤسسة المسابقة، كارولين كينيون، عبر موقع "يوتيوب" إنها السنة الـ11 للمسابقة.

المزيد عن الصورة الفائزة

يقوم عمال من مصنع للطوب بالعمل بجهد وسط بيئة مُتربة. وهم يحصلون على استراحة قصيرة لتناول الطعام قبل بدء العمل مرة أخرى. , plain_text تصوير: Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

والتُقطت صورة "Kebabiyana" في شارع "Khayam Chowk" في سريناغار، وهي العاصمة الصيفية لجامو وكشمير في شمال الهند.

ووصف بيان صحفي صادر عن المسابقة الشارع بأنه "عادي" في النهار، ولكنه "يتحول إلى مركز طعام صاخب في الليل، حيث يقوم الباعة بإشعال أفران الفحم، وملء الهواء برائحة دخان الأطايب المشوية مثل كباب وزوان، وهو طعام شارع كشميري شعبي".

صورة بين الممرات المظلمة لسوق صاخب في إندونيسيا. , plain_text تصوير: Anna Loraine Hartmann/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

وذكرت كينيون في البيان: "في عالم اليوم، نشعر بالحاجة إلى الراحة والحب أكثر من أي وقتٍ مضى"، مضيفةً أنه "هناك الكثير مما يُشعرنا بالإطمئنان هنا، مثل عناق الدخان المتصاعد الذي تم توثيقه بشكلٍ جميل، والضوء الذهبي، وتعبير الشخص خلال إعداد الطعام لمشاركته… هذه الصورة، اللطيفة ولكن القوية، تغذّي روحنا".

أهمية التصوير الفوتوغرافي للطعام

صورة ساحرة تجمع بين الهندسة المعمارية وكروم العنب في إيطاليا. , plain_text تصوير: Marina Spironetti/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

وقال فيل تورنبول في البيان إن هدف المسابقة هو إظهار التأثير العميق للطعام.

ويحتل تورنبول منصب الرئيس التنفيذي لشركة "APAL"، وهي مالكة "بينك ليدي"، العلامة التجارية للتفاح التي كانت وراء جوائز التصوير الفوتوغرافي.

صورة توثّق عملية فريدة لصنع الشعيرية في الصين. , plain_text تصوير: Chang Jiangbin/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2022

ومع دخول مسابقة "بينك ليدي" لمصور العام للأطعمة عقدها الثاني، أشار تورنبول إلى أنه "لم تكن أهمية التصوير الفوتوغرافي والطعام بهذه الروعة"، مضيفًا: "الأحداث العالمية الضخمة، مثل الحرب، والمجاعة، ونهاية عمليات الإغلاق، وإحياء صناعة الضيافة، وفرصة الاحتفال مع الأصدقاء، والعائلة مرة أخرى، تم توثيقها كلها في المسابقة، والتي تُظهر بوضوح كيف يُلامس الطعام كل جانب من حياتنا. وتستمر المسابقة في كونها احتفالًا عالميًا حقًا بفن التصوير الفوتوغرافي للطعام".

وحظيت المسابقة بآلاف المشاركات من أكثر من 60 دولة، وترأس مصور الطعام الشهير ديفيد لوفتوس لجنة التحكيم.

وكانت هناك 23 فئة، و38 صورة فائزة (بعض الفئات تضمنت فئات فرعية).

وسيتم تنظيم معرض للمتأهلين للتصفيات النهائية لعام 2022 في الجمعية الملكية للتصوير الفوتوغرافي، وهي واحدة من أقدم مجتمعات التصوير الفوتوغرافي في العالم، في بريستول بإنجلترا.

وسيمتد المعرض من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول من عام 2022.