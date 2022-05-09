مغامر عماني يوثق تجربة نزول خطيرة من أعلى شلالات سلطنة عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزخر سلطنة عُمان بالعديد من المقومات الطبيعية التي تجعلها موقعًا مميزًا لمحبي تجارب المغامرات.

وفي مغامرة مثيرة، وثق المغامر العُماني محمود الفهدي تجربة نزوله مع فريقه من أكبر شلال في وادي حلفين والذي يُعد من أكبر الشلالات في سلطنة عُمان (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ويقع شلال وادي حلفين في محافظة الداخلية بنيابة الجبل الأخضر في قرية المناخر، حيث يلتقي الوادي بعدة أودية أخرى وينتهي بولاية محوت بمحافظة الوسطى، ليصب في بحر العرب.

وفي حديثه مع موقع CNN بالعربية، أشار الفهدي إلى أن شغفه للاكتشاف وخوض المغامرات هو ما دفعه لخوض تجربة النزول من على ارتفاع 250 مترًا.

وبعد الاجتماع والمناقشة مع فريقه المكونّ من عامر العامري، وعبد العزيز العبري، وعمار الفهدي، وحسين الفهدي، قام الفريق بوضع خطة عمل وتجهيز المعدات اللازمة لمغامرة النزول من الشلال.

وينفرد هذا الشلال بإطلالته على المناظر الطبيعية الخلابة، كما يخفي في وسطه عيون مائية.

ويصف الفهدي تجربة النزول بأنها أشبه بالطيران بعيدًا عن صخب حياة المدينة، حيث لا يمكن سماع سوى أصوات العصافير والطيور وخرير المياه المتدفق من العيون المائية في وسط الشلال.

وأشار إلى أن مثل هذه الإطلالات فضلًا عن التوحدّ مع الطبيعة والسكون تضفي إحساسًا جماليًا على المغامرة المثيرة.

وكما هو متوقع، لم تخل هذه المغامرة من العقبات، فكانت أول عقبة هي عدم وجود مراسي لتثبيت الحبل، إلا أن أصعب تحدٍ تمثل في المنحنيات الجبلية الحادة، التي تشكل خطرًا حقيقيًا على الحبال، إذ من الممكن أن ينقطع الحبل بسبب الاحتكاك المباشر بها.

ومع ذلك، لم يفوت المغامر، الذي صمم مع فريقه أرجوحة طبيعية تعد الأكبر في سلطنة عُمان، مثل هذا التفصيل المهم، إذ قام بوضع قطعة من القماش الثقيل لتشكل طبقة حماية للحبال بعيدًا عن الاحتكاك.

وأشار الفهدي إلى أن مدة النزول تستغرق بين 40 دقيقة إلى ساعة كاملة لكل شخص بحسب السرعة.

وحرص الفهدي على توثيق مغامرة النزول من شلال وادي حلفين بواسطة كاميرا الهاتف وكاميرا GoPro (جو برو)، ليس فقط لإبراز جمالية المغامرة، بل ليوثق النهج الآمن والسليم الذي اتخذه هو وفريقه في عملية النزول.

ورغم متعة هذه التجربة المثيرة، إلا أن الفهدي لا ينصح المبتدئين في خوض هذه التجربة، إذ تُعد تجربة خطيرة تتطلب استعدادات ومعدات خاصة إضافة إلى خطة عمل لمغامرة النزول من الشلال.