دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولى، قد تعتقد أن هذا المشهد المذهل للجبال الخضراء وهي تحتضن مياه البحر يعود لإحدى شواطئ جزر هاواي، إلا أنه في الواقع لشاطئ منعزل يقع في سلطنة عُمان.

وتمكنت المصورة العُمانية عفيفة الهاشم من توثيق مشاهد جوية ساحرة لشاطئ وادي عفول، الذي يقع غرب شاطئ المغسيل بولاية صلالة في محافظة ظفار.

Credit: AFIFA ALHASHIM/ @thedabdoob

وأوضحت الهاشم في مقابلة مع موقع CNN بالعربية أن توثيقها لشاطئ وادي عفول جاء ضمن مخطط لتوثيق العديد من المواقع على الطرّيق الساحلي لسلطنة عُمان، مُروراً بالّسواحل العُمانية من العاصمة مسقط إلى محافظة ظُفار.

ووصفت المصورة العُمانية شاطئ وادي عفول من أعلى بالمشهد الحالِم، والذي يجعلك تشعر وكأنه منعزل تمامًا عن العالم.

Credit: AFIFA ALHASHIM/ @thedabdoob

ومن وجهة نظر الهاشم، يتشارك شاطئ وادي عفول مع شواطئ جزر هاواي في لون المياه التّركوازية الصّافية، والجبال الخضراء المحيطة من كل اتجاه، والسّحاب الذي يغطي قمم الجبال كقطع القُطن.

وأكدّت الهاشم أن كل ذلك يعطي انطباعًا بأن المشهد من جزر هاواي وليس من إحدى الدول العربية.

Credit: AFIFA ALHASHIM/ @thedabdoob

وبالنسبة إلى الهاشم، تتمثل أهمية شاطئ عفول بأنه يُعد ملاذًا للهدوء والراحة بعيدًا عن مواقع ازدحام السيّاح، ما يجعله الوجهة المثالية لمحبّي التخييم في عُزلة.

أما عن التحديات التي واجهتها الهاشم، فقالت إن الوصول لموقع الشاطىء ذاته ليس بالمهمة السهلة، إذ يحتاج الزائر إلى قيادة سيارة دفع رباعي لوعورة الطريق وصعوبته، كما أشارت إلى أنه لا يوجد في الوقت الحالي مرافق مخصصّة للزوار على الشاطىء.

Credit: AFIFA ALHASHIM/ @thedabdoob

وبالإضافة إلى لون مياهه الكرستالية، وأمواجه الهادئة، وجباله الخضراء المظلّلة بغيوم كالقطن، حاولت الهاشم إبراز هُدوء الشاطىء و"عزلته"، إذ كان ذلك أهم ما لفت انتباهها من أول وهلة، على حد تعبيرها.

وأشارت المصورة العُمانية إلى ردود الفعل الإيجابية التي حصدتها فور مشاركة توثيقها لشاطئ عفول على منصات التواصل الاجتماعي قائلة إن "الجميع بدون استثناء أبدى استغرابه من وجود مكان مثل هذا في سلطنة عُمان".