بالسعودية.. اكتشاف عظام سحلية بحرية ضخمة عمرها 80 مليون عام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير العثور على عظام سحلية بحرية ضخمة، يعود عمرها لأكثر من 80 مليون عام في المملكة العربية السعودية، بحسب ما ذكرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، الثلاثاء.

وعثرت الشركة على العظام عبر شراكتها مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في مشروع يُعتبر من أكبر أعمال المسوحات في المملكة العربية السعودية، ويشمل ساحل البحر الأحمر.

وأسفرت أعمال الحفر الأولي لعلماء الحفريات عن اكتشاف العديد من النتائج المثيرة للاهتمام، بما في ذلك العثور على عظام سحلية بحرية ضخمة يعود عمرها لأكثر من 80 مليون عام.

العثور على عظام سحلية بحرية ضخمة يعود عمرها لأكثر من 80 مليون سنة، عبر شراكتنا مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية (@SgsOrgSa) في أكبر أعمال المسوحات بسواحل البحر الأحمر. للمزيد: https://t.co/yxlx0KrY6n https://t.co/2nG1Pn48SD

وكشفت الرحلة الاستكشافية على طول ساحل البحر الأحمر عن عينات مختلفة تمتد من أواخر العصر الطباشيري، إلى العصر الأيوسيني، يتراوح عمرها بين 45 إلى 80 مليون عام.

وكشف نصف عدد المواقع التي شملتها أعمال المسح الجيولوجي عن وجود حفريات نادرة، كما يتوقع الباحثون اكتشاف المزيد في المستقبل القريب مع توسّع أعمال الحفريات.

واكتشف العلماء خلال أعمال المسح الجيولوجي في موقع "أمالا" العديد من البقايا المتحجرة لأبقار البحر (الأطوم)، والتماسيح، والسلاحف، بالإضافة إلى عظام "الموساسور"، وهي عائلة من السحالي البحرية العملاقة التي يشار إليها عادةً بـ"تي ريكس البحري".

ويتراوح عمر العظام من 66 إلى 80 مليون عام، ويبلغ طولها 18 مترًا، ووزنها 14 طنًا.

وتوضّح هذه المعلومات الجديدة أنه منذ 16 إلى 20 مليون عام، كان عمق البحر الأحمر يزيد بمقدار 200 متر عن مستوى سطح البحر الفعلي اليوم، وأن مياه البحر تعدّت، وغمرت الأراضي البريّة بحوالي 100 كيلومتر بمرور الوقت.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية في السعودية، عبد الله بن مفطر الشمراني، ببيان: " تروي الاكتشافات النادرة من المناطق الساحلية الوسطى للبحر الأحمر قصصًا رائعة عن تطوّر الحياة في المنطقة على مدى عشرات الملايين من السنين الماضية. وستساعدنا شراكتنا مع شركة البحر الأحمر للتطوير في الكشف عن ألغاز هذه المناطق الجيولوجية المهمة، وغير المستكشفة بعد، مما يسلط الضوء على المدى الحقيقي للقيمة التاريخية للوجهة".

وأشار البيان إلى أن المسح كان الخطوة الأولى في رحلة للكشف عن التاريخ الغني للمنطقة، وتقديم البحوث الجيولوجية، والبيانات، والخبرات اللازمة للمساعدة في مراحل التصميم، والبناء، مضيفًا أن شركة البحر الأحمر للتطوير ستستمر بالعمل مع الهيئة لتحديد المناطق ذات الأهمية الجيولوجية الفريدة، ما سيضيف للتجارب السياحية التي تقدمها وجهة البحر الأحمر المستدامة في اكتشاف التاريخ الطبيعي الغني لشبه الجزيرة العربية.

وذكر الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن "صندوق الاستثمارات العامة أطلق مشروع أمالا في بداية عام 2019 ليكون وجهة سياحية على ساحل البحر الأحمر، بمفهوم جديد كلياً للسياحة الفاخرة المتركزة حول النقاهة، والصحة، والعلاج".