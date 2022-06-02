لمدة شهر..الإمارات تشهد ظاهرة انعدام ظل الظهيرة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ستشهد دولة الإمارات العربية المتحدة قريبًا ظاهرة انعدام ظل الظهيرة لمدة شهر في المناطق الجنوبية للبلاد، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" الأربعاء. ويعني ذلك عدم رؤية ظلال الأشخاص، أو المباني خلال وقت الظهيرة.

وأوضحت جمعية الإمارات للفلك أن المناطق الجنوبية، أي أم الزمول، وليوا، ومدينة زايد، والقوع ستشهد خلال الفترة من 6 يونيو/حزيران الجاري حتى 7 يوليو/تموز المقبل ظاهرة انعدام ظل الظهيرة.

وتحدث هذه الظاهرة بسبب تعامد الشمس على دوائر العرض في هذه المناطق، حيث يقطع مدار السرطان الأجزاء الجنوبية من البلاد، كما ستشهد أجزاء أخرى من دولة الإمارات أقصر ظل للزوال، أو الظهر، خلال العام في هذه الفترة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، والفلك، إبراهيم الجروان، إن انعدام ظل الزوال سيكون مع وقت الظهر في حوالي الساعة 12:25 ظهرًا بتوقيت الإمارات.

ويعني ذلك عدم رؤية ظلال اللأشخاص، أو المباني خلال وقت الظهيرة.

الإمارات للفلك: الدولة تتعرض لظاهرة انعدام ظل الظهيرة بدءاً من 6 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل #وام https://t.co/j9zsNmn3q4 https://t.co/Yyl97Dla9D

كما أشار الجروان إلى أن أول تعامد لشمس الظهيرة سيكون على أقصى جنوب الإمارات في 6 يونيو/حزيران الجاري قرب منطقة أم الزمول لتزحف منطقة التعامد إلى الشمال قرب مدينة زايد مع موعد الانقلاب الشمسي الصيفي في 21 من الشهر الجاري، ثم تعود نحو الجنوب قرب أم الزمول في 8 يوليو/تموز.

وبعد 10 يوليو/تموز، ينتقل موقع التعامد نحو الجنوب ويبدأ ظل الزوال في التمدّد.

وتتعامد الشمس على مدار السرطان بحدود 21 يونيو/حزيران الجاري، ويصاحب ذلك أدنى ظل للزوال في عموم الجزء الشمالي من الأرض، وأقصر ليل، وأطول نهار في الجزء الشمالي من الأرض.

وستتعامد الشمس على مدار الجدي بحدود 21 ديسمبر/كانون الأول ليصاحب ذلك أقصى ظل للزوال في عموم الجزء الشمالي من الأرض، وأقصر نهار، وأطول ليل في الجزء الشمالي من الأرض.