شاهد.. سفير اليابان بالسعودية يؤدي رقصة العرضة التقليدية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك سفير اليابان في المملكة العربية السعودية، فوميو إيواي، مؤخرًا في رقصة سعودية تقليدية.

ونشر إيواي الجمعة مقطع فيديو يُظهر مشاركته في رقصة العرضة الجنوبية على حسابه الرسمي في موقع "تويتر".

وكان إيواي، الذي كان السفير الياباني الأسبق في العراق، يؤدي الحركات مع العارضين، وهو يحمل سيفًا.

وفي تعليقٍ صاحب الفيديو، كتب إيواي: "عرضة جنوبية… أنا محتاج لمزيدٍ من التمارين".

عرضة جنوبية… أنا محتاج لمزيد من التمارين 😅😅 https://t.co/2585T0N4OM

وتُعتبر العرضة من الفنون الشعبية في المملكة، ويتم تأديتها في المناسبات الوطنية، والخاصة، واشتُقّت تسميتها من كلمة العرض، أي "الجيش الضخم"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

والعرضة السعودية عبارة عن أداء يُحيي في النفوس مشاعر الشجاعة، ولا سيما شجاعة الفرسان، وبقي أسلوب الأداء فيها كما هو عليه إلى وقتنا الحاضر.

وتنقسم العرضة إلى مجموعتين، وهي مجموعة منشدي قصائد الحرب، ومجموعة حَمَلة الطبول.

ويتوسّط حامل العلم فيها صفوف المجموعتين ليبدأ منشدو القصائد في أداء الأبيات، وترديدها، ثم يليها الأداء مع قرع الطبول، لترتفع السيوف.

وتجلّى الاهتمام بالعرضة السعودية بإدراجها ضمن قائمة منظمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي (الشفوي) في عام 2015، كما تم تأسيس المركز الوطني للعرضة السعودية عام 2017 في دارة الملك عبدالعزيز لتعزيز الثقافة، والهوية الوطنية.