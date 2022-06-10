دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت إدارة أمن النقل، الوكالة التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، عن بدء التحقيق بحقيقة عبور مسدس نقطة تفتيش داخل مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي بولاية جورجيا، عقب تصريح مسؤول بذلك.

وقال مسؤول حكومي مطلع على الحادث لـCNN إن مسافرًا في مطار أتلانتا ربما صعد على متن طائرة الثلاثاء، حاملًا حقيبة فيها مسدس.

وأوضح المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أنّ فحص الحقائب المحمولة كشف عن عنصر يرجّح أنّه سلاحًا ناريًا.

ولم تنطلق صفارة الإنذار بعد إعادة تمرير الحقيبة عبر جهاز الفحص، فسمح للمسافر بمغادرة نقطة التفتيش مع حقيبته.

ولم تحدد إدارة أمن النقل العنصر بشكل نهائي، وتجهل هوية المسافر.

وأكد المسؤول أن فرصة حدوث ذلك هي "واحد في المليون".

ماذا حدث في المطار؟

وجاء في بيان صادر عن إدارة أمن النقل: "هناك تقارير غير مؤكدة عن إدخال سلاح ناري عند نقطة تفتيش جنوب TSA في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي".

وتابع البيان: "كإجراء أمني حذر، قامت إدارة أمن النقل بفحص صالة الركاب بحثًا عن المسافر الذي يحمل حقيبة اليد المعنية".

وأشار المسؤول إلى أن إدارة أمن النقل اكتشفت المشكلة لاحقًا خلال مراجعة روتينية لصور تقنية الفحص.

وبحلول الوقت الذي وجدوه، كان المسافر على الأرجح على متن الرحلة".

أثناء التحقيق، قال المسؤول إن المؤشر الأولي هو أن الحقيبة وضعت جانباً بعد انطلاق صفارة الإنذار، لكنها لم تخضع لتفتيش يدوي أكثر تفصيلاً.

وقال المتحدث باسم إدارة أمن النقل كارتر لانغستون لـ CNN إن الحادث ما برح قيد التحقيق.

العثور على أسلحة "بمعدل ينذر بالخطر"

وأوضحت إدارة أمن النقل في بيانها أن ضباطها يعثرون على أسلحة "عند نقاط التفتيش بمعدل ينذر بالخطر".

وشهد العام الماضي رقماً قياسياً للأسلحة النارية التي صودرت عند نقاط التفتيش، رغم قلة عدد الأشخاص الذين يسافرون بسبب الجائحة.

وقال مدير إدارة أمن النقل ديفيد بيكوسكي لـCNN في ذلك الوقت: "أعتقد أن المزيد من الأشخاص يحملون الأسلحة، عمومًا في البلاد، وأنّ كل ما يحدث في البلاد نلمس انعكاسه في نقاط التفتيش لدينا".

وتصل غرامات إحضار مسدس إلى نقطة تفتيش إلى حوالي 13 ألف دولار.