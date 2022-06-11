دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عثر علماء الحفريات على عظام ديناصور تعود لأحد أكبر الديناصورات آكلة اللحوم، التي عاشت في أوروبا.

واكتُشفت بقايا الديناصور الذي ينتمي إلى فصيلة السبينوصوريات، وهو ديناصور مفترس برأس يشبه رأس التمساح، في جزيرة وايت الواقعة قبالة الساحل الجنوبي لإنجلترا.

وعاش هذا النوع من الديناصورات قبل حوالي 125 مليون عام، وكان من الممكن أن يبلغ طوله أكثر من 10 أمتار ويزن أطنانًا عدة، وفق ما جاء في بيان.

وقال كريستوفر باركر، طالب دكتوراه في علم الحفريات الفقارية في جامعة ساوثهامبتون الذي أشرف على الدراسة، لـCNN الخميس، إنّ بقايا السبينوصوريات تنتمي لنوع جديد من الديناصورات على الأرجح.

ولفت باركر أنّه "قد يكون نوعًا جديدًا، لكن لا يمكننا تسميته وفقًا للعيّنة المتاحة".

وأشار إلى أنه عثر على عظام ما قبل التاريخ تعود لنوع سبينوصوريد، داخل طبقة جيولوجية من الصخور تعرف باسم تكوين فيكتيس في كومبتون تشين، على الساحل الجنوبي الغربي لجزيرة وايت.

ويعتبر خليج كومبتون موقعًا شهيرًا لأحفوريات الديناصورات في جزيرة وايت، ومعظمها يأتي من التكوين الجيولوجيّ ويسيكس الأقدم.

وأوضح باركر أن الديناصور المكتشف حديثًا كان من الممكن أن يكون حجمه أكبر من حافلة مكونة من طبقتين.

وتكشف العلامات الموجودة على العظام المتحجرة كيف تتغذى المحللات وآكلات الجيف، وهي الكائنات الحية التي تقوم بتحليل أجسام الكائنات الحية بعد موتها، من الجثة على الأرجح.

سيحاول الباحثون دراسة أقسام رقيقة من نفس العينة حتى يتمكنوا من فحص الخصائص الداخلية المجهرية للعظام في قريبًا، التي يمكن أن تكشف تفاصيل حول معدل نموه وعمره التقريبي.

وعندما سئل عما إذا كانت السبينوصوريات هي أكبر المفترسات في أوروبا، أجاب باركر: "بعض العظام تفوق حجم العظام الخاصة بالديناصور "الأكبر في أوروبا" التي عثر عليها سابقًا، ومن هذا المنطلق، فهي كذلك.

وأضاف: "مع ذلك، فإن الطموح الأمثل أن يكون لدينا الهياكل العظمية المكتملة لجميع أكبر الحيوانات المفترسة في أوروبا كي نتمكن من إعطاء إجابة دقيقة".

وأدى المصدر الغني في الجزيرة باكتشافات الحفريات سابقًا إلى وصفها بأنها عاصمة الديناصورات في المملكة المتحدة.

في سبتمبر/ أيلول العام الماضي، وجد الباحثون بقايا ديناصور ينتمي إلى السبينوصوريات على شاطئ جزيرة وايت يعود إلى أوائل العصر الطباشيري قبل 125 مليون سنة.

وكان هذا النوع غير معروف من قبل في ذلك الوقت.

بعد شهرين، تم التعرف على نوع جديد من الديناصورات من العصر الطباشيري السفلي، يعرف باسم Brighstoneus simmondsi، وذلك بعد مرور أكثر من 40 عامًا على اكتشاف عظامه لأول مرة في جزيرة وايت.

ونشرت الدراسة في دورية " Peer J"، الخميس.