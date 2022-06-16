موقع سعودي جديد ينضم لليونسكو.. ما الذي تعرفه عن محمية حرة عويرض في محافظة العلا؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية عن تسجيل محمية حرّة عويرض في محافظة العلا في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في اليونسكو (الماب)، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" الأربعاء، وذلك بعد استيفاء المحمية جميع المعايير المطلوبة للتسجيل.

وتُعتبر محمية حرّة عويرض أكبر محمية طبيعية في محافظة العلا من بين خمس محميات أخرى، وتحتوي على 19 نوعًا من الحيوانات المهددة بالانقراض، و43 نوعًا من الطيور، إضافةً لـ55 نوعًا من النباتات النادرة.

وفي بيان صحفي، ذكرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا أن تسجيل المحمية يأتي مُحققًا لمستهدفات رؤية العلا، المنبثقة من رؤية المملكة 2030، والتي تهدف لتحقيق التوازن الطبيعي في المحميات الطبيعية في المحافظة عبر برامج إطلاق الحيوانات البرية في المحميات الطبيعية، ومتابعتها، إضافةً إلى الاهتمام بإعادة الغطاء النباتي.

بالسعودية.. تسجيل محمية حرّة عويرض برنامج لليونسكو
أصبحت محمية عويرض في المملكة العربية السعودية جزءًا من برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في اليونسكو. , plain_textCredit: @SPAqualitylife/Twitter
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ويُذكر أن شبكة برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، التي نشأت في عام 1971، تُعنى بتحقيق الاستدامة في التنوع الأحيائي الحيواني، أو النباتي، وكذلك التنوع البيئي عبر وضع معايير واشتراطات علمية تطبّق على المحميات الطبيعية، والحيوية حول العالم.

وأشارت "واس" إلى أن البرنامج يهدف أيضًا إلى تحسين جودة التفاعل بين الإنسان، والبيئة، وتحديد، وتقييم التغيرات في المحيط الحيوي الناتجة عن الأنشطة البشرية، وآثار هذه التغيرات على الإنسان، والبيئة على حدٍ سواء.

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