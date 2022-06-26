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حطام سفينة متجمد منذ 170 عام يكشف عن حملة قطبية فاشلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبحت سفينة "USS Destroyer Escort Samuel B. Roberts"، أعمق حطام سفينة في العالم.

وتتواجد السفينة، التي تُعرف باسم "Sammy B"، على عمق أربعة أميال (6 كيلومترات تقريبًا) تحت المحيط الهادئ، وهي مقسّمة إلى نصفين.

وقام المستكشف فيكتور فيسكوفو، والذي سبق أن قام ببعثات استكشافية إلى أعمق نقاط العالم، بتحديد موقع الحطام بتاريخ 22 يونيو/حزيران.

تم اكتشاف أعمق حطام سفينة في العالم في المحيط الهادئ. , plain_text Credit: Caladan Oceanic

ويقع الحطام على عمق 6،895 مترًا في بحر الفلبين.

وللمقارنة، يبلغ ارتفاع قمة جبل "كليمنجارو" 5،896 مترًا، بينما يبلغ ارتفاع أعلى مستوطنة دائمة في العالم، وهي "لا رينكونادا" في جبال الأنديز البيروفية، 5،100 متر.

قاد المستكشف فيكتور فيسكوفو عملية البحث. , plain_text Credit: Caladan Oceanic

وسابقًا، كان أعمق حطام تم تحديده واستطلاعه هو حطام "USS Johnston"، والذي عثر عليه فيسكوفو العام الماضي، ويقع على عمق 6،469 مترًا.

وغاص فيسكوفو، مع المختص في مجال السونار، جيريمي موريزيه، لتتبع الحطام من طرف إلى طرف.

وانكسرت السفينة إلى قطعتين، وتبعد كل منها عن الأخرى مسافة 10 أمتار تقريبًا.

تُدعى السفينة USS Destroyer Escort Samuel B. Roberts. , plain_text Credit: Caladan Oceanic

وغرقت السفينة في معركة "سامار" بتاريخ 25 أكتوبر/تشرين الأول من عام 1944، والتي هزمت خلالها البحرية الأمريكية الأسطول الياباني الأكبر شرق جزيرة "سامار" في الفلبين.

وقاتلت السفينة ثلاث بوارج يابانية، بما في ذلك "ياماتو"، والتي قيل إنها البارجة الأكبر التي بُنيت على الإطلاق.

وتكوّن طاقم السفينة الأمريكية من 224 شخصًا، وقُتل 89 شخصًا منهم.

وقال فيسكوفو لـCNN: "تُعتبر بطولة قبطانها وطاقمها أسطورية بالنسبة للبحرية، وكان العثور على مثواها الأخير بمثابة شرف كبير. وأعتقد أن الأمر سيساعد في وضع خاتمة لقصة السفينة، والعائلات التي فُقدت، وأولئك الذين خدموا على متنها".

تقع السفينة على عمق 6،895 مترًا. , plain_text Credit: Caladan Oceanic

وقام فيسكوفو، وهو مؤسس شركة "Caladan Oceanic" الخاصة بالاكتشافات، بست جولات غطس على مدار 8 أيام مع فريق من "EYOS Expeditions" بحثًا عن السفينة، بالإضافة إلى سفينة أمريكية أخرى تُدعى "Gambier Bay".

وكانت السجلات السابقة التي أشارت لمواقع السفن غير دقيقة، ولكن ساعد الفريق نظام شمسي مصمم خصيصًا للمسح الجانبي، بالإضافة إلى قيامهم ببحثٍ شامل.

غاص فريق فيسكوفو 6 مرات بحثًا عن السفينة. , plain_text Credit: Caladan Oceanic

وأوضح فيسكوفو لـCNN أن الشك ساورهم في إمكانية نجاح الرحلة، وشرح أن "Sammy B" عبارة عن سفينة صغيرة، قائلًا: "نحن لم نكن متأكدين حقًا من تمكّننا من العثور عليها في المحيط الشاسع والعميق للغاية حيث غصنا. ولكن مع المثابرة، والقليل من التحليلات التاريخية الرائعة، والكثير من التكنولوجيا الخاصة بأعماق المحيطات، والعمل الجاد، تمكّنا من العثور عليها، وتوفير فرصة رائعة لسرد قصتها المذهلة".

قُتل 89 من أفراد طاقم السفينة. , plain_text Credit: Caladan Oceanic

وغاص الفريق لأعماق تجاوزت 7 آلاف متر للبحث عن سفينة أخرى تُدعى "Gambier Bay" دون نجاح، كما أنهم لم يبحثوا عن سفينة أخرى اسمها "USS Hoel" لعدم توفّر بيانات كافية.