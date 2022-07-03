بتصميم عصري وأنيق.. الإعلان عن مشروع "قطار العلا" بالسعودية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا تزال محافظة العلا في المملكة العربية السعودية، التي تُعتبر أكبر متحف مفتوح في العالم، جديدة على خريطة السياحة العالمية. وأعلنت المملكة مؤخرًا عن خططها للعمل على مشروع "قطار العلا" الذي يسعى لتطوير المحافظة، وتحويلها إلى وجهة عالمية.

ووقعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عقد تصميم "قطار العلا" مع مجموعة "سيسترا" المختصة في مجال النقل العام، وذلك في خطوة تعزز من تحقيق التنمية الشاملة في العلا، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس"، السبت.

وسيربط القطار المحافظة عبر عدد من المحطات، والمسارات، ومنها المعالم، والمواقع التراثية التاريخية.

يهدف مشروع "قطار العلا" في المملكة العربية السعودية إلى تعزيز الاستدامة في مجال التنقل. , plain_text Credit: www.spa.gov.sa

ويُعد مشروع "قطار العلا" من المشاريع الجوهرية في مخطط "رحلة عبر الزمن"، وضمن إحدى الركائز الرئيسية في برنامج تطوير محافظة العلا، وتحويلها إلى وجهة عالمية للفنون، والتراث، والثقافة، والطبيعة، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

#قطار_العلا هو التعبير عن رحلتنا التطويرية في #العلا حيث يجسّد أهدافًا وطنية عديدة، ومنها تطلعات سمو ولي العهد -يحفظه الله- للبحث والتطوير والابتكار، للريادة في استدامة البيئة، ومساعينا في تنفيذ مخطط #العلا_رحلة_عبر_الزمن https://t.co/SNweEOwtTd

ويمتد مسار "قطار العلا" لـ50 كيلومتر بدءًا من مطار العلا الدولي جنوبًا، إلى مدينة الحِجر شمالاً.

وأشارت "واس" إلى أن عربات القطار ستحظى بتصاميم مستوحاة من الإرث الطبيعي والتاريخي لمحافظة العلا.

وأظهرت مجموعة من الصور شاركها الحساب الرسمي للهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر سلسلة من التغريدات لمحة عمّا سيبدو عليه القطار من الداخل، والخارج.

ويوحي تصميمه ببساطته وعصريته في الوقت ذاته.

تستحق #العلا أن يكون كل مشروع فيها يحمل معنى اسمها.. وهو ما سوف يضفيه #قطار_العلا بطابعه الجمالي في منظومةٍ تصل مساراته إلى نحو 50 كم، عبر تصاميمٍ للعربات تستوحي من البيئة الطبيعية الثقافية تميزها الجمالي. https://t.co/SwOTqyXywv

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا عبر مشؤوع القطار، إلى تعزيز الاستدامة في التنقل، وذلك عبر تقليل الإزدحام على الطرق، وخفض مستوى الضوضاء.

وسيعمل القطار على توظيف الطاقة الكهربائية المستدامة بفعّالية، وسيربط بين المراكز، والأحياء، والمواقع التراثية، والسياحية، وسيقدم تجربة سياحية تحتفي بجمال البيئة الطبيعية.

وتم تحديد مسار القطار بشكلٍ يدعم وصول المشاة، وإتاحة الدراجات الهوائية المشتركة، والدراجات الإلكترونية، والمركبات الكهربائية أيضًا.

وقال رئيس قطاع عمليات المحافظة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، معتز بن عبدالعزيز كردي: "ستكون مسارات القطار جزءًا من شبكة متكاملة في وسائل النقل العام ذات الأثر المنخفض على البيئة، وسهلة الاستخدام للجميع بين مختلف مواقع محافظة العلا، وطموحنا خلق تجربة سياحية وخدمية وسط البيئة الطبيعية الفريدة لمحافظة العلا".

ومن المتوقع الانتهاء من تصميم أولى المراحل في عام 2023، حيث تم تقسيم مشروع القطار إلى عدد من المسارات، إذ يربط المسار "الأحمر" الشمالي بين أبرز المناطق السياحية، والمواقع الأثرية، كما أنه يُتيح إمكانية التنقّل بسهولة بين مختلف المواقع الرئيسة المحددة في مخطّط "رحلة عبر الزمن".

وتمتد المرحلة الثانية لغاية جنوب محافظة العلا، مع مسار إضافي بطول 33 كيلومترًا يصل إلى المطار الدولي.