دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل يمكنك تخيل عالم الطائرات فيه مزوّدة بحمامات "ساونا"، أو أن تصل إلى عملك على متن عبّارات طائرة؟

ومن أحدث ابتكارات مقصورات الطائرات، إلى مفاهيم التنقّل الجديدة التي قد نشهدها قريبًا، إليك آخر المستجدّات في قطاع السفر في العالم، لهذا الأسبوع.

التصاميم الداخلية للمقصورات

تتمتع الطائرات ذات الهيكل العريض بمساحات مخفية على متنها. , plain_text Credit: Roslan Rahman/AFP/Getty Images

وبعيدًا عن أنظار الركاب، توجد مساحات سرية أشبه بفنادق الكبسولة على الطراز الياباني، تتضمن أسرّة، ومنافذ للطاقة.

ويُطلق عليها اسم "استراحة الطاقم"، ويختلف موقعها من طائرة لأخرى.

ستوفر شركة طيران نيوزيلندا أسرّة بطابقين لركاب الدرجة الاقتصادية., plain_text Credit: Air New Zealand

وكانت شركة طيران نيوزيلندا أعلنت للتو عن مفهوم "Skynest" الخاص بها، وهو عبارة عن كبسولة نوم متاحة للمسافرين من روّاد الدرجة الاقتصادية.

وستكون هذه الكبسولات بين العروض المُدرجة على متن طائرات "بوينغ 787 دريملاينر" الجديدة، التي ستدخل حيز الخدمة عام 2024.

استوحيت مقصورة EXPLORER من اليخوت الفاخرة., plain_text Credit: Coutesy Lufthansa Technik AG

وعندما يرتبط الأمر بالمفاهيم الفخمة، نقع على مفهوم مقصورة مستوحى من يخت فاخر إرضاءً للأثرياء، طوّرته شركة "Lufthansa Technik" الألمانية في الآونة الأخيرة.

وتتضمن المقصورة عناصر فخمة مثل حمامات "ساونا"، وغرفة بخار، وشرفة قابلة للسحب.

أخبار من آسيا

وُجهت لسيدتين تهمة انتهاك قانون حماية الحياة البرية، وقانون أمراض الحيوان الصادر عام 2015، وقانون الجمارك الصادر عام 2017., plain_text Credit: Department of Natural Parks and Wildlife Conservation

وكان حيوان النيص، والأرماديلو المدرّع، والسلاحف، والسحالي، والثعابين بين 109 من الحيوانات الحية التي عثرت عليها الأشعة السينية داخل حقيبتين لسيدتين في مطار "سوفارنابومي" في بانكوك، وألقي القبض عليهما بتهمة التهريب.

كما سيتم إعادة فتح مملكة بوتان الصغيرة في جبال الهيمالايا، أمام السيّاح الدوليين في سبتمبر/أيلول، للمرة الأولى منذ بدء الجائحة. غير أنّ المسافرين سيتكبّدون دفع ضريبة سياحية يومية أكبر بكثير، بلغت حدّ 200 دولار في الليلة حاليًا، بعدما كانت 65 دولارًا.

وليست بوتان الوجهة الآسيوية الوحيدة التي رفعت أسعارها.

فمن المقرر أيضًا أن يشهد معبد "بوروبودور" البوذي في إندونيسيا، الأكبر في العالم، ارتفاعًا هائلاً بأسعاره.

طرق بديلة للتنقل

كيف سننتقل من النقطة "أ" إلى النقطة "ب" بالقرن الـ21؟ ثمة الكثير من المفاهيم الجديدة والمثيرة، الآخذة في التطور عندما يأتي الأمر للمركبات.

وقد تساعدك "عبّارات طائرة" صمّمتها شركة "Candela" السويدية الناشئة، في الوصول إلى مكان عملك في مدّة أقل بنصف الساعة.

وقد تتمكن من القيام بذلك أيضًا عبر سيارة "Lightyear 0" الكهربائية التي تستعين بالطاقة الشمسية، وهي من شركة "Lightyear" الهولندية.

وستدخل السيارة حيز الإنتاج خلال هذا العام.

وقال لويس بالمر، العقل المدبّر وراء مقطورة SolarButterfly، إن الغرض من الرحلة هو تسليط الضوء على حلول أزمة المناخ الموجودة، وإلهام الآخرين باتخاذ الإجراءات اللازمة. , plain_text Credit: Courtesy SolarButterfly

كما تسافر مقطورة تعمل بواسطة الطاقة الشمسية، في رحلة تمتدّ لأربعة أعوام حول العالم، تعبر خلالها ست قارات، و90 دولة، كمبادرة لوقف الاحتباس الحراري.

وأخيرًا، طلبت شركة الطيران الإسبانية "Air Nostrum" للتو 10 طائرات هجينة من طراز Airlander" 10"، على أن تسلّم عام 2026.