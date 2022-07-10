مصوّر يوثق كيف تضيء مليارات اليراعات المتلألئة غابة في الهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسنّى لصانع الأفلام الهندي، سريرام مورالي، مشاهدة عرضًا ساحرًا وسط الظلام داخل محمية في الهند.
وتُظهر مجموعة من الصور التي وثّقها مورالي، محمية "أنامالاي" للنمور مغطّاةً ببريقٍ آسر يوحي بأنها مزيّنة بآلاف المصابيح المشعّة، لكنها في الحقيقة منبثقة عن مليارات الحشرات المُبهرة.
"عرض عظيم" للأضواء
وفي أبريل/نيسان عام 2022، توجّه الهندي إلى محمية "أنامالاي" للنمور لاهتمامه باليراعات ذات الومضات الضوئية المتزامنة تحديدًا.
وقال مورالي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كنت أقوم بتصوير ودراسة اليراعات حول منزلي، وهذا ما قادني إلى اليراعات المتزامنة داخل هذه المحمية".
وأضاف الهندي: "مدهشٌ كيف تنسّق هذه الحشرات الصغيرة ومضاتها بدقة، وتُقدّم عرضًا عظيمًا".
ولدى مشاهدة صوره، تَظهر النباتات الكثيفة تُشع على نحوٍ يوحي بأنّ اليراعات مخبأة بين أوراقها، وجذوعها، وشقوقها.
وكانت بعض الأشجار تُضاء بومضات تُظهر شكل هيكلها.
والتقطت الصور نشاطًا امتدّ لـ15 دقيقة لمواطن اليراعات عبر تقنية التعرّض الطويل المُكدّس في عملية التصوير.
وتُمثّل كل نقطة خضراء في الصور يراعة، وتسمح هذه التقنية في القيام بإحصاء مرئي للحشرات، بحسب ما ذكره مورالي.
وأشار الهندي، وهو عضو في منظمة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، إلى أنه بين ألفي نوع من اليراعات، فإن عددًا قليلًا منها فقط ينتج الوميض المتزامن.
وتجدر الإشارة إلى أنّ العديد من اليراعات تعتمد على الإضاءة الحيوية، وهي تفاعلات كيميائية داخل أجسامها، تسمح لكل منها بالإضاءة للعثور على الشريك وجذبه.
ويمكن أن يتداخل وجود الكثير من الضوء الاصطناعي خلال عملية التودّد هذه.
وأكّد الهندي الشغوف بصناعة الأفلام التي من شأنها زيادة الوعي حول التلوّث الضوئي، وأثره على الحياة البرية، قائلًا: "كان الأشخاص يشعرون بالدهشة إلى حد كبير من عدد اليراعات. وهذه شهادة على حبنا للطبيعة، وعجائبها".