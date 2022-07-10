مصوّر يوثق كيف تضيء مليارات اليراعات المتلألئة غابة في الهند

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسنّى لصانع الأفلام الهندي، سريرام مورالي، مشاهدة عرضًا ساحرًا وسط الظلام داخل محمية في الهند.

وتُظهر مجموعة من الصور التي وثّقها مورالي، محمية "أنامالاي" للنمور مغطّاةً ببريقٍ آسر يوحي بأنها مزيّنة بآلاف المصابيح المشعّة، لكنها في الحقيقة منبثقة عن مليارات الحشرات المُبهرة.

"عرض عظيم" للأضواء

شاهد صانع الأفلام سريرام مورالي عرضًا ساحرًا في محمية بالهند. , plain_text Credit: SRIRAM MURALI

وفي أبريل/نيسان عام 2022، توجّه الهندي إلى محمية "أنامالاي" للنمور لاهتمامه باليراعات ذات الومضات الضوئية المتزامنة تحديدًا.

وقال مورالي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كنت أقوم بتصوير ودراسة اليراعات حول منزلي، وهذا ما قادني إلى اليراعات المتزامنة داخل هذه المحمية".

زار مورالي محمية "أنامالاي" للنمور في الهند لاهتمامه بتصوير اليراعات. , plain_text Credit: SRIRAM MURALI

وأضاف الهندي: "مدهشٌ كيف تنسّق هذه الحشرات الصغيرة ومضاتها بدقة، وتُقدّم عرضًا عظيمًا".

ولدى مشاهدة صوره، تَظهر النباتات الكثيفة تُشع على نحوٍ يوحي بأنّ اليراعات مخبأة بين أوراقها، وجذوعها، وشقوقها.

وثّق مورالي اليراعات المشعة، وومضاتها المتزامنة. , plain_text Credit: SRIRAM MURALI

وكانت بعض الأشجار تُضاء بومضات تُظهر شكل هيكلها.

والتقطت الصور نشاطًا امتدّ لـ15 دقيقة لمواطن اليراعات عبر تقنية التعرّض الطويل المُكدّس في عملية التصوير.

تعتمد العديد من اليراعات على الإضاءة الحيوية، وهي تفاعلات كيميائية داخل أجسامها، تسمح لها بالإضاءة لجذب الشركاء للتزاوج. , plain_text Credit: SRIRAM MURALI

وتُمثّل كل نقطة خضراء في الصور يراعة، وتسمح هذه التقنية في القيام بإحصاء مرئي للحشرات، بحسب ما ذكره مورالي.

وأشار الهندي، وهو عضو في منظمة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN)، إلى أنه بين ألفي نوع من اليراعات، فإن عددًا قليلًا منها فقط ينتج الوميض المتزامن.

مشهد للتوهج الساحر., plain_text Credit: SRIRAM MURALI

وتجدر الإشارة إلى أنّ العديد من اليراعات تعتمد على الإضاءة الحيوية، وهي تفاعلات كيميائية داخل أجسامها، تسمح لكل منها بالإضاءة للعثور على الشريك وجذبه.

ويمكن أن يتداخل وجود الكثير من الضوء الاصطناعي خلال عملية التودّد هذه.

وثق مورالي هذه الصور في أبريل/نيسان من عام 2022. , plain_text Credit: SRIRAM MURALI

وأكّد الهندي الشغوف بصناعة الأفلام التي من شأنها زيادة الوعي حول التلوّث الضوئي، وأثره على الحياة البرية، قائلًا: "كان الأشخاص يشعرون بالدهشة إلى حد كبير من عدد اليراعات. وهذه شهادة على حبنا للطبيعة، وعجائبها".