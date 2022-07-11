فيديو مدهش لعنكبوت يخرج من هيكله العظمي: لحظة محفوفة بالمخاطر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل يُعقل أن يتمكّن كائن حي من التخلّص من هيكله العظمي؟

وقد يبدو ذلك الأمر مستحيلاً، ولكن هذا بالضبط ما يقوم به عنكبوت من فصيلة الرتيلاء في فيديو مُدهش ولكن مخيف في الوقت ذاته نُشر مؤخرًا من قبل حديقة حيوانات الزواحف (The Reptile Zoo) في الولايات المتحدة.

ويعرض المقطع عنكبوتًا يتحرك بصعوبة في محاولة للتحرّر من الهيكل السّابق الذي احتضنه.

وعلّقت الحديقة عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستغرام": "يبدو الأمر جامحًا ولكن ليس لديها (عناكب الرتيلاء) سوى هيكل عظمي خارجي، ولا تتمتّع بعظام داخلية مثلنا".

وتُعتبر عملية تخلص هذه العناكب من هيكلها "لحظة محفوفة بالمخاطر"، بحسب ما أوضحته حديقة الحيوانات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فهي تكون معرّضة للخطر خلال تلك العملية.

وإذا نظرت عن قرب إلى الفيديو، ستلاحظ أن أنيابها بيضاء، وطريّة، وتبقى كذلك حتى يتصلّب جلدها مرة أخرى في غضون ساعتين إلى 8 ساعات.

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