دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في مقطع فيديو يحبس الأنفاس، تمكن سائح بريطاني من رصد لحظة انهيار ثلجي وسط جبال تيان شان في قرغيزستان.

وكان البريطاني هاري شيمين في جولة سياحية برفقة مرشد في جبال تيان شان، الجمعة، قبل أن يتفاجأ مع مجموعة من السياح بانهيار ثلجي اجتاحهم مباشرة، وكاد يودي بحياتهم.

وبعد أن وصل إلى أعلى نقطة في الرحلة، انفصل شيمين عن المجموعة التي كانت ترافقه لالتقاط صورًا للمناظر الطبيعية عندما سمع فجأة "صوت الجليد ينشطر خلفه"، وفقًا لتعليق مرفق مع الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع "انستغرام".

وذكر شيمين في التعليق: "تركت الأمر حتى اللحظة الأخيرة لأبتعد، ونعم أعلم أنه كان من الأفضل الإختباء على الفور".

وأضاف: "أدرك تمامًا أنني قمت بمخاطرة كبيرة. شعرت أنني في موقف تحت السيطرة، ولكن عندما بدأت الكتلة الثلجية تقترب وعمّ الظلام المكان وبات من الصعب عليّ التنفس، اعتقدت أنني في عداد الأموات."

وقال شيمين، وهو ضابط في الجيش البريطاني، لـCNN يوم الإثنين: "عندما انضممنا (إلى المجموعة)، كان الجميع تقريبًا يبكون فرحًا بأنهم على قيد الحياة".

وضمت المجموعة تسعة سياح بريطانيين وأمريكية بالإضافة إلى ثلاثة مرشدين وفارسين.

وأشار شيمين لـ CNN إلى أن سائحة أمريكية تعرضت لإصابة بليغة في ركبتها، ونقلت بواسطة المرشدين السياحيين على ظهر الخيل إلى منشأة طبية، قبل إرسالها إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج.

ورغم أنه قد سبق له رؤية انهيارات ثلجية أصغر بكثير، إلا أن أول ما فكر فيه شيمين كان إمكانية الحصول على فيديو يوثق هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن الكتلة الثلجية "اقتربت منه أسرع بكثير مما كان يتوقع".