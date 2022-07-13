لعطلة لا مثيل لها.. اكتشف 10 من "أروع" الفلّل العائمة في جزر المالديف

يصطادون كل سمكة على حدة.. شاهد كيف يتم الصيد التقليدي في جزر المالديف

جنة مولودة من بدايات متواضعة.. كيف تحولت جزر المالديف من ملاذ للبحارة إلى وجهة سفر تضم أكثر من 100 منتجع؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك في أنّ جزر المالديف تُعتبر الملاذ الإستوائي الأمثل ووجهة للحالمين، حيث توفّر الفلّل العائمة فوق المياه كل ما يحتاجه الزائر لقضاء عطلة لا مثيل لها، بدءًا من الحمامات ذات القاع الزجاجي، مرورًا بالمنزلقات المائية على سطح الفلّل، وصولًا إلى الدرج المؤدي مباشرة إلى المحيط.

ويصادف هذا العام مرور 50 عامًا على السياحة في جزر المالديف، التي تغصّ اليوم بأكثر من 150 منتجعًا يرحب بالضيوف.

وفيما يلي 10 من أفضل الفلّل العائمة فوق المياه في جزر المالديف:

منتجع "كودادو المالديف"

جميع المساكن الـ 15 العائمة في منتجع كودادو مدعومة بألواح شمسية., plain_text Credit: Kudadoo

ويُعد منتجع "Kudadoo" أحد أصغر منتجعات جزر المالديف وأكثرها استدامة، ويتألّف من 15 مسكنًا عائمًا فوق المياه، جميعها تعمل بالكامل بواسطة الألواح الشمسية.

ويتميز المنتجع بجماليات العمارة اليابانية، لا سيما في منطقة الاستحمام المستوحاة من الـ"أونسن"، أي حمامات الينابيع الحارة في اليابان.

أما مواد البناء المستخدمة فمستخرجة من غابات تُدار على نحو مستدام في كل من نيوزيلندا، وكندا، وإندونيسيا.

ويحتوي كل مسكن على حوض سباحة، وشرفة أرضيتها زجاجية لإلقاء نظرة خاطفة على الأسماك في المياه، وخادم خاص.

منتجع "سونيفا جاني"

Credit: Aksham Abdul Gadhir/Soneva Jani

وبفضل منصات التواصل الاجتماعي، أصبحت المناظر الجوية للرصيف المتعرّج، والمنزلقات المائية الخاصة بمنتجع "سونيفا جاني" مرادفة لجزر المالديف.

لكن المنتجع أصبح أيضًا مرادفًا للاستدامة بفضل مبادراته العديدة، التي تشمل إعادة التدوير، ووضعه المحايد للكربون، وقائمة الطعام الخالية من لحوم البقر، والسياسة الخالية من البلاستيك، والحديقة العضوية المترامية الأطراف في الموقع، ما يجعلها رائدة عالميًا في إطار رفاهية الإستدامة.

وتتنوع أماكن الإقامة المائية، وعددها 51، وتشمل قصرًا مكونًا من أربع غرف نوم يطفو فوق المياه البلورية للمحيط الهندي.

"جميرا المالديف"

Credit: Jumeirah Maldives Olhahali Island

ويلتقي شاطئ ميامي مع جزيرة ميكونوس في هذا المنتجع العصري الأبيض بالكامل.

وإلى جانب تصميمها الأنيق، تتميّز الفلّل العائمة فوق المياه على هذه الجزيرة بحجمها الكبير المثير للإعجاب.

تتميز الفلّل العائمة الخاصة بمنتجع جميرا بحجمها الكبير المثير للإعجاب وأناقة التصميم., plain_text Credit: Jumeirah Maldives Olhahali Island

وتتراوح بين فلّل مكونة من غرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم، لكل منها شرفة على السطح لإقامة حفلات عشاء خاصة أو لاختبار تجربة سينما تحت النجوم.

وتضيف اللمسات الوردية، من المظلات الشمسية، إلى البلاط المحيط بالمسبح اللامتناهي، أجواءً مرحة على المنتجع.

"ذا نوتيليس"

يوفر منتجع "ذا نوتيليس" 11 خيارًا للإقامة بمساكن عائمة فوق سطح المياه, plain_text Credit: The Nautilus

وهناك بعض المفاهيم التي لا يعترف بها منتجع "ذا نوتيليس"، مثل حدود الوقت، إذ أن شعاره هو "عقارب الساعة تتوقف".

وتتكون الفلّل والمنازل البالغ عددها 26، من جدران منحنية بالكامل تحاكي تدفق الأمواج على شواطئها.

وبنيت المنازل والمساكن الـ11 العائمة على طراز بوهو الأنيق، وزيّنت بالمفروشات المضفرة وقطع الأثاث المصنوعة حسب الطلب.

"ذا ريتز كرلتون المالديف"

Credit: The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands

وفي هذا الملاذ الجديد من فئة الخمس نجوم، تجد غالبية الفلّل الـ100عائمة فوق المياه.

ومن خلال محاكة حركة المحيط، يتميز كل منها بتصميم دائري فريد ومجهز بشرائح خشبية عمودية مميزة مصنوعة من الأخشاب المستدامة الموصى عليها من النمسا وألمانيا.

جميع الشرائح الخشبية العمودية للفيلا مصنوعة من خشب مستدام., plain_text Credit: The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands

وزُودت غالبية أسطح الفلّل بألواح شمسية، ذاك أن الإدارة تسعى لتجهيز جميع الفلّل بهذه التقنية بحلول عام 2023.

منتجع "انتركونتيننتل مالديف ماموناجاو"

تحتوي جميع الفلّل الـ 24 العائمة على أحواض للسباحة, plain_text Credit: InterContinental

وتحتوي الفلّل المذهلة العائمة الـ24 على أحواض سباحة لا متناهية وإطلالات رائعة لحوض الاستحمام.

وتتميز كل منها بتصميم شاطئي مع أرضيات خرسانية رمادية وجدران مصقولة باللون الأبيض، تقابلها الملوثات العضوية الثابتة الإبداعية مثل فواصل الغرف المنسوجة بحبال صفراء اللون والسجاد المنسوج باللون الأزرق، والأثاث البرتقالي الأنيق والرائع.

ومع وجود عدد ملحوظ من أسماك مانتا راي في بحيرة ماموناغاو المرجانية، يعمل المنتجع مع باحثي "Manta Trust" للمساعدة في الحفاظ على هذه الأسماك العملاقة المرحة وموائلها.

منتجع "سانت ريجيس مالديف فومولي"

يضم المنتجع 44 فيلا عائمة حديثة التصميم., plain_text Credit: St. Regis Maldives Vommuli

وصُممت الفلّل الـ44 الموجودة فوق الماء في فندق "سانت ريجيس" لتبدو مثل أسماك مانتا راي التي قد تراها تسبح تحتها.

وبتصميم حديث وبسيط، يغطي الرخام الأملس الحمامات، بينما غرف النوم مبطنة بالخشب على الطراز الاسكندنافي.

ويحاكي فاصل الغرفة المصنوع من الخرز والديكور الأخضر رغوة البحر ما يُضفي أجواءً استوائية على المساحة الأنيقة.

منتجع جزيرة "فيلا" الخاصة

تقدم جزيرة "فيلا" 47 من الفلّل المصممة خصيصًا بشكل رائع., plain_text Credit: Velaa Private Island

وتضم هذه الجزيرة البكر 47 من الفلّل ومساكن مصممة حتى يتمكّن الضيوف من مشاهدة أشكال السلاحف حول الفلّل والجزيرة.

ويجعل الاستخدام الاستراتيجي للمرايا الغرف الفسيحة أوسع، ويمكن العثور على اللمسات المائية المدروسة بعناية والمرايا المبطنة بصدف البوكا في جميع أنحاء الفيلا.

منتجع "جيلي لانكانفوشي"

يضم منتجع جيلي لانكانفوشي 45 فيلا., plain_text Credit: Gili Lankanfushi, Maldives

وتأخذك رحلة سريعة بالقارب السريع مدتها 25 دقيقة من مطار فيلانا الدولي إلى هذه الجنة الواقعة على الجزيرة.

ويحتفل الفندق بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه، لذا تعد الخدمة الممتازة هنا جزءًا كبيرًا من سحر الجزيرة.

وتضم بعض الفلّل المبنية بشكل مستدام، حمامات سباحة، وبعضها يأتي مع غرف نوم متعددة.

وبالنسبة لأولئك الذين يحبون العزلة، فإن فلّل "Crusoe Residences" تُعد الأفضل في المنتجع، وهي عبارة عن 7 فلّل ريفية أنيقة ذات أسقف مصنوعة من القش مستقلة في المياه الفيروزية.

منتجع "والدورف أستوريا المالديف"

يحتوي منتجع والدورف أستوريا المالديف على 55 فيلا عائمة., plain_text Credit: Waldort Astoria

ويمكن الوصول إلى منتجع "والدورف أستوريا المالديف"، الذي يُعد أحد أكبر المنتجعات من فئة الخمسة نجوم في جزر المالديف، على متن يخت فاخر يستغرق 45 دقيقة من المطار.

ويضم المنتجع 55 فيلا عائمة فوق سطح المياه. وتتميز التصاميم الداخلية بالأناقة والعصرية مع أرضية ذات قاع زجاجي مميز.

وتحتوي الفلّل العائمة على مساحة خارجية أكبر من المساحات الداخلية، ضمنًا مسبحًا كبيرًا لا متناهيًا، وسريرًا نهاريًا متأرجحًا، وأراجيح شبكية متعدّدة فوق المياه.