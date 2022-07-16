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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توصلت خطوط دلتا الجوية إلى طريقة تعتبرها "مبتكرة" لحل مشكلة الحقائب المفقودة للركاب، الذين يسافرون عبر مطار لندن هيثرو.

حيث حلقت إحدى طائرات خطوط دلتا من لندن إلى مركزها في ديترويت، حاملة ألف حقيبة مفقودة ومن دون ركاب على متنها.

وكان نقص عدد الموظفين بمطار هيثرو تسبب في تراجع كبير في الخدمة خلال الأسابيع الأخيرة.

وبسبب الرحلات الجوية الملغاة وشكاوى فقدان الأمتعة الكثيرة، تعتزم سلطات المطار وضع سقفا لعدد الركاب في أحد أكثر مطارات العالم ازدحامًا يصل إلى 100 ألف مسافر يوميًا.

وتوصلت خطوط دلتا إلى طريقة لإخراج الحقائب المفقودة من المطار، رغم أنه لا يستوعب مزيدًا من الركاب.

وأوضح بيان صادر عن شركة الطيران: "عملت فرق دلتا على حل مبتكر لنقل الحقائب المسجلة المتأخرة من لندن-هيثرو في 11 يوليو/ تموز، بعدما ألغيت رحلة مجدولة، نتيجة القيود المفروضة على حجم الركاب في مطار هيثرو".

وتابع: "أعادت رحلة دلتا رقم 9888، المتجهة من مطار هيثرو إلى مركز دلتا في ديترويت، حوالي ألف حقيبة إلى الولايات المتحدة، حيث أرسلت الفرق الحقائب إلى عملائنا".

وتم الإبلاغ عن الرحلة الخالية من الركاب لأول مرة في صحيفة "نيويورك تايمز".

وتشهد خطوط دلتا وشركات الطيران الأمريكية الأخرى نقصا في عدد الموظفين، ومشاكل في الخدمة إلى الآن، ما تسبب بإلغاء حوالي 30 ألف رحلة إلى الولايات المتحدة، أو منها، أو داخلها، وفقًا لخدمة التتبع FlightAware.

وتأثرت الرحلات بشكل خاص في عطلات نهاية الأسبوع، مثل يوم الذكرى، وعيد الأب، وعطلة الرابع من يوليو/ تموز.

وأعلنت شركة دلتا عن أرباحها، الأربعاء، التي قلّت عن المتوقع بنسبة كبيرة، نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود جزئيًا، والتعامل مع مشاكل الخدمة.

وفي وقت سابق، أوضحت أنها ستدفع 200 مليون دولار إضافية هذا العام لتقليل عدد الرحلات الملغاة.

وهذا لا يشمل التكاليف الأخرى المرتبطة بانقطاع الخدمة، مثل تحليق طائرات مليئة بالحقائب، من دون أن يدفع أي عميل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دلتا، إيد باستيان، خلال اتصال مع المستثمرين الأربعاء: "أود شكر عملائنا على صبرهم وتفهمهم بينما نستعيد الثقة المتوقعة من دلتا".