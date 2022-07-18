سعودي يوثق غيمة على شكل طفل يجلس فوق طائر بالمملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا يَعتبر السعودي عبدالكريم الماجد نفسه من هواة التصوير، ولكنه صادف موقفًا يتمناه الكثير من المصورين، إذ تلقت إحدى الصور التي وثّقها مؤخرًا في المملكة العربية السعودية اهتمًاما كبيرًا عبر الإنترنت.
وكان الماجد، الذي يبلغ من العمر 30 عامًا، في طريقه من العاصمة الرياض إلى محافظة ثادق لقضاء عطلة، ولاحظ خلال رحلته غيمة غير اعتيادية تزيّن السماء.
وقال الماجد في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "بينما نحن على الطريق.. رأينا هذا المشهد العجيب، وفجأةً سألت من بجواري: هل ترى هذه الغيمة؟".
ولم يضيع السعودي أي وقت، وباشر في التقاط الصور، ومقاطع الفيديو للمشهد الذي بدا مثل "لوحة ربانية مثيرة للدهشة والتساؤلات"، بحسب تعبيره.
ولدى سؤاله عن كيفية ظهور شكل السحابة، أوضح الماجد: "بدت لي كما بدت للملايين الذين شاهدوها.. وبدت كطفل على ظهر طير".
إذًا، كيف يبدو شكل السحابة بالنسبة لكم؟