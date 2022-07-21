باكستاني يتلقى دعوة من غريب لحضور حفل زفاف بالسعودية.. هذا ما وثقه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زار الرحّالة الباكستاني الألماني أبرار حسن أكثر من 80 دولة حتّى الآن، لكنّه يعتبر أن تجربته الأبرز كانت في المملكة العربية السعودية. وخلال زيارته إلى محافظة الطائف، تفاجأ حسن بتلقيه دعوة لحضور حفل زفاف شخص لا يعرفه (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وإسوة برحلاته في دول أخرى، وثّق حسن تجربته بالسعودية عبر فيديو نشره على حسابه في موقع "يوتيوب" في يونيو/حزيران 2022.

وفي عام 2019، تعلّم الباكستاني ركوب الدراجة النارية حتّى يتمكّن من السفر على متنها، ورغبةً منه بالخروج من منطقة راحته.

دعوة من غريب

ولطالما كانت محافظة الطائف مُدرجة ضمن قائمة الأماكن التي أراد حسن زيارتها في السعودية بسبب "طرقها الجبلية المتعرّجة، وطقسها البارد خلال فصل الصيف"، بحسب ما قاله في مقابلة له مع موقع CNN بالعربية.

وخلال الفترة التي قضاها بالمحافظة، انتهى به المطاف مشاركًا في حفل زفاف لم يخطّط له بعدما تعرّف إليه أحد رواد مقهى.

وقال حسن: "كان الأمر برمّته صدفة.. اقترب مني شخص غريب وأخبرني أنه شاهد مقاطع فيديو لي. وأجرينا محادثة قصيرة حول رحلاتي، ثم قام بدعوتي لحضور حفل زفاف شقيقه. وقبلت الأمر لأنني لم أحضر حفل زفاف في السعودية قط".

وظهر حسن في الفيديو مشاركًا الحاضرين بتناول الطعام، والرّقص أيضًا.

وكان التفاعل مع المحليين، من التجارب التي أحبها حسن في المملكة، إذ أوضح: "كل يوم تقريبًا كنت أتلقى دعوات لزيارتهم، وهو أمر لم أختبره في أي مكان آخر".

وكان الباكستاني شرع بنشر تجارب سفره عبر "يوتيوب" منذ عام 2018.

وحتّى الآن، زار حسن 82 دولة تقريبًا، بينها 15 وجهة على دراجته النارية.

ورغم التجارب الرائعة التي يمكن أن يحظى بها المرء خلال مساره، إلا أن الترحال على متن دراجات نارية يجلب مجموعة خاصة من التحديات، وفقًا لما ذكره حسن الذي عمل في قطاع المركبات منذ 12 عامًا.

وشكّل التنقّل عبر المملكة تحديًا بسبب درجات الحرارة المرتفعة، والرياح الصحراوية، كما اضطر الباكستاني السفر لمسافات طويلة نتيجةً لمساحة البلاد الشاسعة.

وسنحت لحسن فرصة زيارة مختلف المواقع في السعودية، منها العاصمة الرياض، والمدينة المنورة، ومكة، وجدّة، وجزر فرسان المُدرجة ضمن محميات اليونيسكو للمحيط الحيوي، وغيرها.