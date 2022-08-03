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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في إطار التدابير المحدثة الهادفة للحد من فوضى السفر الجوي، مدّد مطار "سخيبول" في أمستردام إجراء الحد الأقصى لعدد المسافرين خلال موسم الصيف، وعلّقت الخطوط الجوية البريطانية مبيعات التذاكر قصيرة المدى من مطار هيثرو في لندن.

وأعلن مطار سخيبول، الثلاثاء، أنه سيواصل إجراء الحد الأقصى لعدد المسافرين خلال شهري سبتمبر/أيلول، وأكتوبر/تشرين الأول.

وأشار المطار في بيان، إلى أنّ الحد الأقصى لعدد المسافرين المغادرين في سبتمبر/أيلول سيقتصر على 67،500 مسافر.

وسيتم زيادة هذا العدد إلى 69،500 ​​يوميًا خلال أكتوبر/تشرين الأول.

واعترف المطار بأن هذا الإجراء يشمل أسبوعي عطلات الخريف، "وبالتالي فإن التوقعات تشير إلى أنّ معدل المسافرين المحليين المغادرين سيكون 3،500".

وجاء في البيان: "بناء على السعة التي يوفرها مطار سخيبول، سيتشاور منسق الخانات الزمنية المستقلة مع جميع شركات الطيران للتأكد من أن عدد المسافرين يتوافق والقدرة الأمنية".

في الأساس، أدرجت سياسة الحد الأقصى من المسافرين بمطار سخيبول خلال شهر يونيو/حزيران، حين ألقى المطار باللوم على طلب السفر الأعلى من المتوقع، وسوق العمل الضيق الذي خلّف عددًا قليلاً جدًا من الموظفين للتعامل مع هذا الواقع.

سياسة الحد الأقصى من المسافرين مفروضة أيضًا في مطار هيثرو بلندن.

وكان مطار هيثر أعلن الشهر الماضي، عن حد أقصى لعدد المسافرين المغادرين يبلغ 100 ألف رحلة يوميًا حتى 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية، الثلاثاء، تعليق بيع تذاكر الرحلات القصيرة المدى من مطار هيثرو كاستجابة لإجراء الحد الأقصى من المسافرين في المطار.

وجاء في بيان الخطوط الجوية البريطانية أنها ستتخذ "إجراءات مسؤولة وتحد من الرسوم المتاحة على بعض خدمات مطار هيثرو للمساعدة بزيادة خيارات إعادة الحجز للعملاء الحاليين إلى الحد الأقصى، نظرًا للقيود المفروضة علينا والتحديات المستمرة التي تواجه صناعة الطيران بأكملها".

أما الرحلات الأكثر ضررًا فستكون تلك القصيرة المدى، ويتوقع استئناف مبيعات التذاكر في 8 أغسطس/ آب الجاري.

وكان إجراء الحد الأقصى من المسافرين الذي أدرج في مطار هيثرو الشهر الماضي يهدف إلى زيادة عدد المقاعد اليومية بمقدار 4،000 مقعد ما أدى إلى تراجع الخدمة "إلى مستوى غير مقبول"، بحسب قول جون هولاند كاي، الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو، خلال إعلانه عن هذه الخطوة.

وشهد مطار هيثرو في الآونة الأخيرة تأخير حوالي 40% من رحلاته، وفقًا لبيانات موقع تتبع الرحلات "FlightAware".

وشهد مطار سخيبول بأمستردام مستوى مماثل من التأخير هذا الصيف.