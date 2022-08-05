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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تسعى إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية للحصول على آراء الناس بحجم مقاعد الطائرات التجارية، من منظور السلامة.

وطلبت إدارة الطيران الفيدرالية تعليقات حول الحد الأدنى لمقاييس المقعد اللازمة من أجل ضمان سلامة الركاب الجويين، في حالات الطوارئ.

وفي بيان خاص بـCNN، حددت إدارة الطيران الفيدرالية إجراءات إضافية للحفاظ على سلامة الركاب.

وأفاد الإدارة أنّ "لوائح إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) تتطلب أن تكون جميع طائرات فئة النقل قادرة على إجراء إخلاء سريع في حال نشوب حريق.. وتركز متطلبات إخلاء FAA الأخرى على ظروف العالم الحقيقي، وانهيار معدات الهبوط، وفشل الخروج، وغيرها".

وسيبقى باب إبداء الرأي مفتوحًا لعامة الناس حتى 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، على أن تقتصر على اعتبارات السلامة.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية قدمت في شهر مارس/ آذار، تقريرًا إلى الكونغرس لتقييم معايير السلامة الحالية، وتوصلت إلى استنتاج مفاده أن "المستوى العام للسلامة، واحتمالية البقاء على قيد الحياة عند وقوح أحداث تستوجب عمليات إخلاء، مرتفع جدًا".

وشارك عدد من الوكالات وممثلو الصناعة، ضمنًا المجلس الوطني لسلامة النقل ووكالة سلامة الطيران الأوروبية، وجمعيات الطيارين والمضيفات، في مراجعة عمليات الإخلاء التي تمّت على الطائرات خلال العقد الماضي.

وقدمت المجموعة لإدارة الطيران الفيدرالية 27 توصية حول كيفية تحسين سلامة عمليات الإخلاء هذه، مثل مراجعة أنظمة الإضاءة في حالات الطوارئ لتحديد إذا كانت هناك حاجة إلى مستويات إضاءة أعلى.

محاكاة الإخلاء

وقامت الوكالة بمحاكاة عمليات إخلاء طارئة في العامين 2019 و 2020.

وجاء في رسالة تقدم بها ستيف ديكسون، مدير الوكالة، مرفقة بتقرير إدارة الطيران الفيدرالية، الصادر في مارس/ آذار، أنّ "في هذه الاختبارات، لم يؤثر حجم المقعد والتباعد بشكل سلبي على نجاح عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ".

وأشارت إدارة الطيران الفيدرالية إلى أن عمليات المحاكاة الخاصة بهم تضمّنت أشخاصًا بالغين أصحاء تقل أعمارهم عن 60 عامًا، وهذا يتوافق والمعايير المقبولة للاختبارات البشرية.

وفي رسالتها إلى الكونغرس، أوضحت الوكالة أن آراء الناس تشكل فرصة لتقديم معلومات حول أبعاد المقاعد الآمنة للأطفال، والركاب الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، والأشخاص الذين يعانون من إعاقات.

وفي إشعار طلب التعليق، لحظت إدارة الطيران الفيدرالية أنها مهتمة بشكل خاص بالبيانات والمعلومات الفنية.

ويمكن إرسال التعليقات مباشرة عبر زر "إرسال" في إشعار السجل الفيدرالي.

وهناك وسائل عدة أخرى للتعليق أيضًا، ضمنًا، البريد، والفاكس، والتسليم اليدوي.