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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تخطط لرحلة إلى أوروبا الصيف المقبل؟ وقد تكون تكاليف المعيشة في طريقها للارتفاع، ولكن يوجد أمرٌ إيجابي، وهو: لم يعد عليك دفع 7 يورو (7.35 دولار) ليتم السماح لك بالدخول إليها.

وأجّلت المفوضية الأوروبية إطلاق نظام "إتياس" (ETIAS) للإعفاء من التأشيرة، والذي يعني أن جميع حاملي جوازات السفر من خارج الاتحاد الأوروبي يحتاجون إلى إذنٍ مُسبق قبل الرحلات لدخول الكتلة الأوروبية.

وسابقًا، تم الإعلان بدء تطبيق ترخيص "إتياس"، وهو اختصار لـ"نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي"، من مايو/أيار من عام 2023.

وشكّل ذلك حتّى تأخيرًا عن التاريخ الأصلي، والذي كان من المُقرر أن يكون في أواخر عام 2022.

والآن، سيبدأ تطبيق الترخيص بحلول نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2023، بحسب مذكّرة جديدة صادرة عن المفوضية الأوروبية.

و"إتياس" ليس عبارة عن تأشيرة، بل هو مُخطط للإعفاء من التأشيرة، تمامًا مثل برنامج ESTA في الولايات المتحدة، والذي أُطلق في عام 2008.

ولا يحل الترخيص محل التأشيرات، وسيكون قابلاً للتطبيق فقط على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي من البلدان التي لا تحتاج بالفعل حاليًا إلى تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي.

ويُعد الترخيص أسرع من معالجة تأشيرة، ويتم إجراؤها عبر الإنترنت، وهو لا يتطلّب أي معلومات بيومترية.

ولكن تمامًا مثل ESTA، هناك تكلفة للحصول عليه.

ويُعفى المسافرون من الاتحاد الأوروبي، وهم يتمتعون بحرّية التنقّل في جميع أنحاء الكتلة، ما يسمح لهم بقضاء ما يشاؤون من الوقت في العديد من البلدان.

وسيتم أيضًا إعفاء سكّان الاتحاد الأوروبي من الترخيص، بغض النظر عن جنسيتهم.

ولكن بالنسبة لأي شخص آخر يدخل الكتلة من دولة لم تكن بحاجة إلى تأشيرة من قبل، سيكون "إتياس" إلزاميًا.

وتؤثّر هذه الخطوة على 60 دولة تقريبًا، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والتي فقدت حرّية التنقّل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولن يتغيّر شيء بالنسبة لأولئك الذين كانوا بحاجة إلى تأشيرة للدخول في السابق.

وستكون عملية التقدم للترخيص عبر "نظام لتكنولوجيا المعلومات آلي إلى حدٍ كبير"، مع منح الموافقة "في غضون دقائق" لحوالي 95% من المتقدّمين، وفقًا لمذكّرة جديدة صادرة عن الاتحاد الأوروبي.

وقد يصل الحد الأقصى للوقت اللازم للموافقة على الطلب إلى شهر في "حالات استثنائية للغاية".

ويحق لأي شخص تم رفض طلبه الاستئناف.

وسيكون ترخيص "إتياس" صالحًا للدخول لعددٍ غير محدود من المرّات على مدى ثلاث أعوام، ومع ذلك، يجب على الحاملين له الالتزام بقواعد الهجرة وتجاوز الإقامة.

وتبلغ كلفة الترخيص 7 يورو لمن تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 70 عامًا.

ولم يتّضح بعد ما إذا كان الآخرون سيحصلون على سعرٍ مُخفّض، أو ما إذا كانوا سيتمكنون من التقدّم للترخيص مجانًا.

وبالمقارنة، تبلغ كلفة ترخيض ESTA في الولايات المتحدة 21 دولارًا.

ولا يمكن التقدّم للطلب له حتّى الآن، ولم يتم تحديد تاريخ لموعد بدئه.