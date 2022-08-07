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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في عالم الضيافة الشرس ما بعد الجائحة، يُعد الحصول على أفضل الموظفين مهمًا. والآن، قرّرت مجموعة فنادق جذب الموظفين المتميزين خلال عرض فريد، وهو منحهم وشمًا مجانيًا في حال بقائهم لست أشهر.

وتُقدّم فنادق "روبي" الألمانية، التي تمتلك 16 عقارًا في جميع أنحاء أوروبا، الموظفين الجُدد ما يصل إلى 551 دولارا للحصول على وشم جديد، أو ثقب بالجسد، أو قصّة شعر بمجرد عملهم لست أشهر.

تشرف يوتا شورير على الحملة. , plain_text Credit: courtesy Ruby Hotels

وبعد ما يزيد عن شهر بقليل منذ بدء العرض في يونيو/حزيران، ارتفعت طلبات العمل مع العلامة التجارية بالفعل بنسبة 25% رُغم كونها فترة العطلة الصيفية في أوروبا.

وقالت نائبة رئيس "روبي" للموارد البشرية، يوتا شورير، لـCNN: "نظرًا لنقص الموظفين في صناعة الفنادق في جميع أنحاء أوروبا، فهذه نتيجة مرضية للغاية".

تتميز فنادق "روبي" بكونها استثنائية. , plain_text Credit: courtesy Ruby Hotels

وأشارت شورير إلى أن الحملة جزء من عملية للفت الانتباه، ولكن الأهم من ذلك هو كونها تهدف لجذب الموظفين الذين يرغبون بهم في فنادقهم، أي الذين "يُقدّرون الشخصية، والروح، والفردية"، حسب ما ذكرته الشركة في بيان.

وأضافت شورير: "نحن نحب الأشخاص الذين يتمتعون بشخصية، وهذه هي الرسالة التي نرغب بإيصالها".

وقالت شورير، التي تمتلك وشمًا بالفعل، لـCNN إن "مزيج الشخصيات الفردية هو ما يخلق أجواء شركة روبي، ونجاحها".

وتابعت شورير قائلةً: "الوشوم، وثقوب الجسم، وتسريحات الشعر هي أشياء شخصيّة للغاية، وأضافت: "هي مختلفة ومعنوية بالنسبة للجميع، وذات معنى. وفي روبي، ​​يمكن ويجب لكل موظّف أن يكون على طبيعته. وتدّعي العديد من الشركات ذلك، وأثبتنا الأمر عبر هذه الحملة".

وإذا شعر الموظفون الحاليون بأنهم مُستبعدون، فلن يستمر ذلك طويلاً.

وكان أداء الحملة جيدًا لدرجة أنهم قاموا بتوسيع نطاقه.

وعندما يقوم موظّف حالي بتعيين موظّف جديد، ستدفع العلامة التجارية مقابل وشم كل منهما.

وتستمر الحملة حتى نهاية العام.