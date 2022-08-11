دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من جبالها وصحرائها الرملية، إلى وديانها ومسطحاتها المِلحيّة، تتميّز العاصمة الإماراتية أبوظبي بتراثها الطبيعي الغني، وتنوّعها الجيولوجي.

وتبرز مصورة إماراتية، في إطار سلسلة من اللقطات الجوية، جمال طبيعة أرض أبوظبي وألوانها الهادئة، من خلال توثيقها لمسطّحات ملحيّة ذات أشكال فريدة منتشرة في أنحاء الإمارة.

Credit: Hooreya Almuflahi/ @hhm7_

وفي مقابلة مع CNN بالعربية، تشير حورية المفلحي، المصورة الإماراتية، إلى أنّ أبوظبي تحتضن العديد من المسطّحات المِلحيّة، المعروفة باسم "السبخات"، إلا أنّ بعضها يتميّز بأشكال خلابة عند النظر إليها من الأعلى.

Credit: Hooreya Almuflahi/ @hhm7_

واستطاعت المفلحي، الشغوفة بالوجهات الطبيعية، اكتشاف بعض هذه الأراضي الملحيّة، بواسطة خرائط "غوغل"، التي تبعد عادة عن مدينة أبوظبي، وعلى مقربة من منطقة المرفأ، وفق ما ذكرت.

ولم تتوقّع المفلحي نتائج التصوير الجوي لهذه السبخات، بواسطة كاميرا طائرة من دون طيار، "الدرون"، إذ قالت إنّ "جمال المناظر الخيالية" فاق جميع توقعاتها وجعلها بحالة "انبهار"، على حد تعبيرها.

Credit: Hooreya Almuflahi/ @hhm7_

أما عن أبرز أشكال السبخات التي وثقتها المصورة الإماراتية، فجسدت إحداها شكل قدم الدجاجة، على حد وصفها.

Credit: Hooreya Almuflahi/ @hhm7_

وتتذكر المفلحي لحظة عثورها على هذه السبخة الفريدة قائلة: "أبهرني منظرها الغريب والشيق من الأعلى"، مضيفًة أنّ شعورًا انتابها بضرورة مشاركة هذا المشهد مع متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي.

وأثارت هذه السلسلة إعجاب متابعي المفلحي على موقع "انستغرام"، الذين تفاجأوا بحقيقة وجود مثل هذه المناظر في أبوظبي، مضيفًة أن هناك من بدأ البحث عن هذه السبخات بهدف تصويرها.