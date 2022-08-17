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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- المنازل العائمة والمعيشة الفاخرة وتكنولوجيا المنازل الذكية ليس بالضرورة أن تكون متوافرة معًا.

لكنّ شركة Ocean Builders، ومقرّها بنما، المتخصّصة بالتكنولوجيا البحرية المبتكرة، كشفت عن أسطول من "الكبسولات الثورية" التي تمكّنت من الجمع بين العناصر الثلاثة معًا.

وتوصف بأنها "أول منازل ترميم بيئية في العالم"، وتتراوح أسعارها من 295 ألف دولار إلى 1.5 مليون دولار، وهي قيد الإنشاء حاليًا على الساحل الشمالي لبنما.

صمّم المهندس المعماري الهولندي، كوين أولثيس، وفريقه في Waterstudio، النماذج الثلاثة المتاحة.

وتشمل الطراز الرائد SeaPod، المصمّم للحياة المائية.

وكبسولة GreenPod المصمّمة للاستخدام على الأرض، كما تعتبر كبسولة EcoPod خيارًا اقتصاديًا وصديقًا للبيئة.

هيكل مرتفع

صورة تعرض كبسولة Seapod، وهي أحد النماذج الثلاثة من شركة Ocean Builders التي تتخذ من بنما مقراً لها. , plain_text Credit: Ocean Builders

صمّم روديغر كوخ، رئيس الهندسة في شركة Ocean Builders، كبسولة Seapod بالتعاون مع غرانت رومونت الرئيس التنفيذي، كحل لنقص المساحة في الوجهات الشاطئية الشهيرة.

يوفر الهيكل المرتفع مساحة للعيش توازي 73 مترًا مربعًا، تشمل غرفة نوم رئيسة، وغرفة معيشة، ومطبخ، وحمام، موزعة على ثلاثة مستويات ونصف مستوى.

وتستخدم الوحدة أكثر من 1,688 قدم مكعب من الأنابيب الفولاذية المملوءة بالهواء كي تطفو 2.2 متر فوق الأمواج.

يأمل رومونت أن يتحدى التصميم تصورات المنازل والسفر، فضلاً عن السماح للسكان بالعيش على الماء من دون الاضطرار لتقديم تضحيات حين يرتبط الأمر بـ"رفاهية الحياة العصرية".

وأوضح: "لذلك صمّمنا منزلاً يطفو على الماء كي يمنحك تجربة العيش على الأرض، وأكثر من ذلك أيضًا".

سيتم تجهيز الكبسولات بأحدث التقنيات، على نحو يتناسب وتطبيقات وكل تصميم.

منازل مستقبلية

تم تصميم الهيكل المرتفع من قبل المهندس المعماري الهولندي كوين أولثيس، وفريقه في Waterstudio. , plain_text Credit: Ocean Builders

وقال رومونت: "أحب أن أفكر بالأمر على أنه عوض امتلاك هاتف كمساعد رقمي، يصبح منزلك في الواقع مساعدًا لك، ويمكنك استخدامه لتحسين حياتك".

وسيتم وضع الكبسولات مبدئيًا في منطقة قريبة من مارينا "لينتون باي".

ويأمل فريق Ocean Builders بأن يتمكنوا من توزيع الكبسولات دوليًا عند تأكدهم من أن التكنولوجيا ستكون مدعومة في مكان آخر.

ويذكر أن رومونت عاش سابقًا بمنزل عائم في تورنتو.

وقال: "هناك أمر سحري حقًا بالقدرة على الاستيقاظ صباحًا، وعبور الطبقة السفلية، ثم القفز على لوح التجديف الخاص بك".

طائرات توصيل من دون طيار

لا تزال الكبسولات قيد الإنشاء في بنما. , plain_text Credit: Ocean Builders

ويبقى السؤال.. ماذا عن الجوانب العملية مثل شراء البقالة، والسفر ذهابًا وإيابًا من الكبسولة إلى البر الرئيسي؟

أوضح رومونت أنه سيتم استخدام طائرات من دون طيار مخصصة لتوصيل مواد مثل الأدوية والطعام، إضافة إلى "الحاجات الصغيرة اليومية".

وبالنسبة لعمليات التسليم الأكبر، توجد سفينة مستقلة، ستعمل أيضًا كسفينة لإعادة تدوير المحيط، حيث تقوم بجمع القمامة والحطام من أجل الحفاظ على نظافة المنطقة المحيطة.

منازل ترميمية بيئية

سيتم "بناء وإدارة هذه الكبسولات في تناغم مع المنطقة المحيطة". , plain_text Credit: Ocean Builders

يمكن نقل السكان والزوار من SeaPod وإليه عبر الزوارق، والزلاجات النفاثة، وسيارات الأجرة المائية المحلية، و القوارب أو السفن الخاصة بهم.

وأوضح روموندت: "نحاول بناء وتصميم منزل صديق للبيئة وغير مضر بها".

وتابع: "نحاول دومًا الابتكار وإيجاد طرق للقيام بذلك بطريقة أفضل.. نحن لسنا مثاليين حاليًا، لكننا نسعى كي نكون كذلك طوال الوقت".

وسيتم الكشف عن أول الكبسولات المكتملة عبر الإنترنت أواخر شهر سبتمبر/ أيلول، وسيتمكن الشراة المحتملون من الذهاب ومشاهدتها بأنفسهم بعد فترة وجيزة.

وقال رومونت: "كان الناس يحاولون شرائها منذ سنوات"، موضحًا أن فريق Ocean Builders قرر عدم أخذ ودائع حتى يتمكن المشترون من رؤية الكبسولات على أرض الواقع.

مشروع ضخم

توفر كبسولة SeaPod مساحة 73 مترًا مربعًا موزعة على ثلاثة مستويات ونصف. , plain_text Credit: Ocean Builders

وأوضح رومونت: "هذا شيء جديد للغاية.. وهناك الكثير من الأعمال العقارية التي يضع الناس أموالًا فيها والتي لا تتحقق أبدًا في الواقع".

وتابع: "لم نرغب بأخذ الودائع حتى يتمكن الناس من زيارة الكبسولة.. أنا متحمس لأننا وصلنا أخيرًا إلى هذه المرحلة".

وأفاد: "هذا مشروع ضخم.. أردت إنجازه قبل عامين.. لكن تنفيذه خلال ثلاث سنوات ونصف السنة فقط لأمر مذهل للغاية".