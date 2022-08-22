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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في واقعة طريفة، اتصلت أنثى قرد من نوع "كابوشين" برقم 911 المخصص للطّوارئ عن طريق الخطأ من حديقة حيوانات بأمريكا.

وتلقّى مكتب مأمور مقاطعة سان لويس أوبيسبو اتصالًا طارئًا للرّقم 911 تم قطعه السبت الماضي، وفقًا لما ورد في منشور من حساب المكتب عبر موقع "فيسبوك".

ولم يتلق مستجيبو الطوارئ أي رد عندما حاولوا الاتصال مجدّدًا، ما أدّى لإرسالهم للنوّاب للتّحقق من الأمر.

ووصل النّواب إلى مكاتب منظمة Conservation Ambassadors، والتي تُعرف أيضًا باسم Zoo to You، في كاليفورنيا.

ولكن لم يقم أي من الموظفين بإجراء المكالمة، بحسب منشور مكتب المأمور عبر "فيسبوك".

تُعرف قردة "كابوشين" بذكائها. , plain_text Credit: San Luis Obispo County Sheriff's Office/Facebook

وأوضح المنشور: "ثم أدركوا جميعًا… لا بدّ أنها كانت قردة الكابوشين روت".

ومن المحتمل أن أنثى القرد التي تُدعى "روت" مدّت يدها للهاتف الخلوي لحديقة الحيوانات من عربة غولف، بحسب ما افترضه الموظفون.

وشرح المكتب: "قيل لنا إن قردة الكابوشين فضوليّة للغاية، ووأنها تمدّ أيديها لأي شيء، وكل شيء، وستبدأ بالضغط على الأزرار"، مضيفًا أن "هذا ما فعلته روت.. وصادف أنها مثّلت المزيج الصحيح من الأرقام للاتصال بنا".

وعلّقت حديقة الحيوانات على المكالمة الهاتفيّة العرضيّة أيضًا.

وقالت حديقة الحيوانات عبر "فيسبوك": "ليكن هذا بمثابة درس تعليمي بأن القردة ليست حيوانات يجب الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة!".

وتوفّر منظمة Conservation Ambassadors موطنًا للكائنات البريَة المصابة، والمُتخلّى عنها.

وأضافت الحديقة: "إنها فضوليّة للغاية لدرجة أنك لا تعرف ما قد يحدث أبدًا!".

وتُعد قردة "كابوشين" حيوانات صغيرة، وذكيّة، ويصل وزنها إلى ما بين 3 و9 أرطال، وفقًا لمنظمة Rainforest Alliance البيئيّة غير الربحيّة.

وتشتهر هذه القردة من أمريكا الجنوبية بذكائها، وسهولة تدريبها، ما يجعلها مشهورة كحيوانات أليفة.