داخل ثمرة يقطين مجوّفة.. رجل يبحر لـ38 ميلاً في نهر بأمريكا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قام رجل من ولاية نبراسكا في الولايات المتحدة بالتّجديف لمسافة بلغت 38 ميلاً (60 كيلومتر تقريبًا) في نهر "ميسوري" السبت، وذلك على متن "قارب" مصنوع من ثمرة يقطين مجوّفة. وكان هدفه الاحتفال بعيد ميلاده الـ60، ورغبته بتسجيل رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة "غينيس".

وعند حوالي الساعة 7:30 صباحًا، انطلق دوين هانسن من مرفأ القوارب العام في مدينة بيلفيو بنبراسكا على متن ثمرة يقطين بلغ وزنها 846 رطلاً (384 كيلوغرامًا تقريبًا)، ووصل إلى نبراسكا سيتي بعد الساعة 6:30 مساءً، وفقًا لما جاء في منشور على صفحة مدينة بيلفيو في موقع "فيسبوك".

حاول رجل من نبراسكا تحطيم رقم قياسي بمساعدة قارب مصنوع من ثمرة يقطين مجوّفة. , plain_text Credit: Courtesy Phil Davidson

وطلب هانسن من مسؤولي مدينة بيلفيو أن يكونوا شهودًا على محاولته لتسجيل الرّقم القياسي.

وبحسب المنشور، أوضح أحد الشهود في المدينة: "يُقال إنه إذا بقيت في وظيفتك لفترةٍ كافية، قد يُمكّنك ذلك من رؤية كل شيء تقريبًا، وكان هذا الصباح من تلك الأيام".

وكان اسم "SS Berta" مكتوبًا على ثمرة اليقطين، وكانت تتمتّع بحامل أكواب محفور في هيكلها.

قالت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية إنها ستراجع أدلّة الرحلة لتحديد ما إذا قد حطّمت رقمًا قياسيًا بالفعل. , plain_text Credit: Courtesy Phil Davidson

وذكر المنشور أن زوجة هانسن، وعائلته، وأصدقائه تواجدوا أيضًا لتوثيق الرحلة، بينما لحق به آخرون على متن قوارب حقيقيّة في حال تعرّض الثمرة لأي مشكلة.

وبلغ الرقم القياسي السّابق لأطول رحلة على متن قارب مصنوع من ثمرة يقطين 25.5 ميلاً (41.038 كيلومتر)، وسُجِّل هذا الرقم في عام 2018، وفقًا لموقع "غينيس" للأرقام القياسية.

وقالت المتحدّثة باسم موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، كايلي جالواي، لـCNN إن المنظّمة تلقّت طلب هانسن للحصول على اللقب، وتنتظر توفّر الأدلة من أجل مراجعتها.

وأوضحت جالواي عبر البريد الإلكتروني: "ضمن عملية تقديم الطّلب لدينا، نحن نزوّد صاحب الطّلب بالإرشادات الخاصة بفئة الرقم القياسي المقصودة، ويجب الالتزام بها للتّأهل. وتوضّح هذه الإرشادات أيضًا الأدلّة التي يجب تقديمها بالتفصيل. وبمجرّد استلامها، ومراجعتها، سيقوم فريق إدارة السّجلات لدينا بعد ذلك بتأكيد نجاح أو فشل محاولة تحطيم الرقم القياسي".

ويعيش هانسن بمنطقة سيراكيوز في نبراسكا، وذكر المنشور عبر "فيسبوك" أنه يستمتع بزراعة ثِمار اليقطين الكبيرة، والقرع، والخضار الأخرى كهواية".