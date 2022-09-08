سائح أمريكي تناول الطعام قرب نافورة في روما..هذه الغرامة التي دفعها

هذا الطبق الإيطالي الكلاسيكي كان يُقدّم للرجال في بيوت الدعارة.. ما حكايته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غُرّم زائر أمريكي في العاصمة الإيطالية روما بمبلغ 450 دولارًا بسبب تناول الطعام والشراب أثناء جلوسه إلى جانب نافورة مياه، وذلك تماشيًا مع القواعد المُصممة للحفاظ على "الذوق العام" بالمدينة في وجه السياحة الزائدة.

واختار السائح البالغ من العمر 55 عامًا حافة نافورة "Fontana dei Catecumeni" لتناول وجبة خفيفة عند حوالي الساعة 1 صباحًا بالتوقيت المحلي السبت، بحسب ما ذكرته الشرطة المحلية لـCNN.

وقالت الشرطة إن الضباط تدخلوا لأن الرجل "كان قد صمم على الشرب والأكل خلال جلوسه على جزء من النافورة" بشكلٍ ينتهك القواعد المصممة لحماية النوافير الأثرية.

وبُنيت النافورة بين عامي 1588 و1589 من قبل المهندس المعماري والنحات جياكومو ديلا بورتا، وتم ترميمها في عام 1997.

وتخضع النافورة للحماية بموجب القواعد التي طُبّقت لأول مرة في السبعينيات لحماية النوافير، والتماثيل التاريخية، وغيرها من المعالم الأثرية.

وتم تطبيق القواعد المحدّثة، التي تركز على الحفاظ على "اللياقة البيئية" للمدينة، منذ عام 2019.

وذكرت الشرطة المحلية في بيان أنها أجرت أكثر من 300 عملية فحص في نهاية الأسبوع الماضي، للتأكد من احترام القيود الموضوعة على مستوى صوت الموسيقى التي يتم تشغيلها في الحانات.

وتشمل القوانين أيضًا حظر شرب الخمر في الشوارع، والغطس في نوافير المدينة.

ويمكن لضباط الشرطة فرض الغرامات، ومنع الأشخاص حتّى من دخول منطقة معيّنة لمدّة تصل إلى 48 ساعة.

ويمكن حظر المخالفين المتكررين لمدّة تصل إلى 60 يومًا.

وعندما تم تقديم قواعد "الذوق العام"، قال مجلس البلدية إنها موجودة "للتعامل مع العديد من جوانب الحياة في المدينة، مع إيلاء اهتمام خاص لاحترام التراث الفني، والثقافي للعاصمة".

وتهدف القواعد أيضًا إلى التعامل مع أعراض السياحة المفرطة، والتي أصبحت كلمة شائعة في المدينة التي تكافح للتعامل مع العدد الهائل من الزوار.

وقبل جائحة فيروس كورونا، استقبلت روما حوالي 10 ملايين زائر كل عام.

وأدّت العديد من الحوادث الجديدة إلى فرض الغرامات.

وفي مايو/أيار، ألقت شرطة الحدود القبض على رجل سعودي يبلغ من العمر 37 عامًا في مطار ميلانو الدولي بعد قيادته لسيارة مُستأجرة من علامة "مازيراتي" على "السلالم الإسبانية" الشهيرة في روما قبل التخلي عنها.

وبعد شهر، تم تغريم سائحين أمريكيين ومنعهما من دخول وسط مدينة روما لفترة وجيزة بعد إتلاف درجات السلالم نتيجة استخدام دراجات "سكوتر" كهربائية.