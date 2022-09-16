إصدار أمر بإغلاق مقاهي "شارع القطار" الشهيرة في هانوي بفيتنام

ليس لضعاف القلوب.. هل تجرؤ على عبور هذا الجسر الزجاجي في فيتنام المعلق على ارتفاع 150 متراً فوق سطح الأرض؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مرة أخرى، تعرّض "شارع القطار" الشهير في العاصمة هانوي، فيتنام، لحملة قمع كبيرة.

لطالما كان الشارع أحد أكثر المواقع السياحية شهرة في هانوي. ومع ذلك، فهو خطير أيضًا.

بحسب ما ورد، أقامت السلطات حواجز لإبعاد السياح عن "شارع القطار". , plain_text Credit: VINH DAV/Adobe Stock

لا يزال القطار قيد العمل.

وكانت هناك مشاكل أمنية مع السياح الذين يحبون الجلوس والاستلقاء والوقوف على قضبانه.

وفي الوقت الحالي، تتخذ حكومة هانوي الإقليمية موقفًا متشددًا من خلال إلغاء جميع تراخيص المقاهي وغيرها من الشركات على طول الشارع.

ولدى جميع المقاهي فرصة لإغلاق أبوابها حتى 17 سبتمبر/ أيلول.

وقد تم بالفعل وضع حواجز لمنع السياح من الوصول إلى الشارع، بحسب ما ذكرته "فيتنام نيوز".

قوبل الإغلاق بردود فعل متباينة من الناس الذين يعيشون في شارع القطار، وبالقرب منه، ويعتمدون على السياح في لقمة العيش.

وقال أحد أصحاب المقاهي، الذي طلب عدم ذكر اسمه خوفًا من انتقام الحكومة المحلية، لـ CNN Travel: "سيكون من الأفضل أن نتعاون نحن والسكان المحليون والسلطات لتطوير شارع القطار الخاص بنا".

وأوضح الأشخاص أن الدخل من السيّاح قد ساعد في إصلاح منازلهم، ورفع مستوى معيشتهم، ودعم أقاربهم الأكبر سنًا.

وأضاف المالك "هذا الإغلاق سيؤثر بشكل مباشر على أرباحنا".

وفي الوقت نفسه، اقترحت شركة السكك الحديدية الفيتنامية، التي تدير خط السكك الحديدية، مؤخرًا أن تشغيل المقاهي أو التقاط الصور أو تصوير مقاطع الفيديو على طول "شارع القطار" يجب اصدار مخالفات بشأنها.