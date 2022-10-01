لعشاق الطائرات..هكذا يمكنكم امتلاك قطعة من أكبر طائرة ركاب بالعالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا يوجد ما هو أجمل من الاحتفاظ بتذكار من مكانٍ أحببته، وإذا كنت من عشاق الطائرات، وحظيت بتجربة الطيران على متن أكبر طائرة ركاب في العالم، أي طائرة إيرباص "A380"، فيمكنك الآن اقتناء جزء منها

وأعلنت "إيرباص"، الشركة المصنّعة للطائرة، عن بيع أكثر من 500 قطعة من إحدى طائراتها العملاقة المعروفة.

وحلّقت MSN13 في الأجواء لأول مرة بواسطة طيران الإمارات، عام 2008، وتقاعدت عن الخدمة أثناء الجائحة وأصبحت خردة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

يعرض المزاد أبواب فردية للبيع., plain_text Credit: Marion Brochart/Airbus

وقُسّمت أجزاء الطائرة، ومعظمها من الكابينة، إلى 380 قطعة، التي من المقرر بيعها في مزاد على مدار ثلاثة أيام، بين 13 و15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وسيعقد المزاد في مدينة تولوز الفرنسية، وسيُسمح بالمزايدة أيضًا عبر الإنترنت.

وستذهب جميع عائدات المزاد إلى المهمات الإنسانية والتراثية عبر مؤسسة "إيرباص" ومؤسسة "AIRitage".

وإذا كنت تبحث عن عنصر يذكّرك بأكبر طائرة في العالم، يتضمن المزاد العديد من العناصر المعتاد استخدامها على متن الطائرة، من أحزمة الأمان إلى المصابيح، بالإضافة إلى النوافذ الدائرية وصفوف المقاعد والسلالم.

هل حلمت يومًا بامتلاك عربة الطعام الخاصة بالطائرات؟ ها هي فرصتك., plain_text Credit: Marion Brochart/Airbus

وهناك تفاصيل خاصة بشركة طيران الإمارات أيضًا، مثل لافتات خروج الطوارئ المضيئة باللغتين العربية والإنجليزية.

وبالنسبة للمهوسين بالطائرات، يعرض المزاد عناصر مثل أسرّة الأطفال، والمصابيح الكهربائية، والمزالج لتثبيت عربات الطعام في مكانها.

وإذا لم تكن تركيبات الطائرات العادية أنيقة بما يكفي بالنسبة لك، فهناك خيارت فنية متاحة أيضًا.

تحوّلت بعض عناصر الطائرة، مثل شفرة المحرك هذه، إلى أعمال فنية, plain_text Credit: Marion Brochart/Airbus

وحصلت بعض العناصر، مثل شفرات المحرك، على حلة جديدة بأنامل فنانين معاصرين لجعلها أعمالًا فنية بحد ذاتها.

وهناك عناصر أخرى، مثل ألواح التزلج على الأمواج، التي لا ارتباطًا مرئيًا لها بالطائرة، إلا أنّها صنعت من المواد الخام لطائرة إيرباص "إيه 380".

وتبدأ الأسعار المقدّرة بحوالي 80 دولارًا لإشارة خروج الطوارئ.