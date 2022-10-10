ابتلعتها الطبيعة.. قرية مهجورة في الصين تثير ضجة عبر الإنترنت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبدو قرية "هوتوان" المهجورة في جزيرة شينغشان، وهي جزء من أرخبيل شينغسي قبالة الساحل الشرقي للصين، كأنها تنتمي للقصص الخياليّة. ومؤخرًا، أثارت القرية ضجة كبيرة على الإنترنت، وأصبحت وجهة سفر غير اعتيادية جاذبة.
وكانت "هوتوان" قرية صيد مزدهرة في الماضي، وتجاوز عدد سكانها في الثمانينيات 3 آلاف نسمة.
ومع ذلك، بدأ سكانها بمغادرتها في التسعينيات نظرًا لموقعها البعيد الذي يصعب الوصول إليه.
وفي عام 2002، أُخليت القرية رسميًا من سكانها، ودُمجت مع قرية مجاورة.
وبعد عدة عقود من هجرها، استولى غطاء من النباتات الخضراء المورقة على المنازل الفارغة في القرية المطلّة على المحيط.
من قرية أشباح إلى وجهة جاذبة للسياح
وزادت شهرة "هوتوان" بين مستخدمي الإنترنت الصينيين في عام 2015، عندما انتشرت مجموعة من الصور المذهلة للقرية المهجورة.
وبدلاً من الاحتفال بالشعبيّة التي اكتسبتها القرية، أظهر مسؤولو شينغسي تحفظهم من التأثير الناجم عن الارتفاع المفاجئ في عدد السياح.
وقال مسؤول من جزيرة شينغشان، تشين بو، في بيان رسمي آنذاك: "كانت خطوط الهاتف لدينا مشغولة، وأصبحنا نستقبل المزيد من السياح إلى هوتوان"، ثم أضاف: "لم يتم تجهيز هوتوان في شينغشان بالشروط اللازمة لفتحها أمام السياح.. نحث الزوّار للحفاظ على هدوئها في الوقت الحالي".
ولكن، أصبحت الجزيرة جاهزة الآن لاستقبال السياح نوعًا ما.
التنزه في القرية
وبعد أكثر من عامين من التخطيط، طبّقت "هوتوان" بعض المبادرات الجديدة للسيطرة على الاهتمام المفاجئ فيها، وتحقيق الدخل.
وفي عام 2017، افتُتحت منصة للمشاهدة تقدّم لمحة عامة عن القرية من بعيد، ويبلغ سعر التذكرة 3 دولارات.
ويمكن للزوّار التنزه حول القرية مقابل 8 دولارات، وتم وضع لافتات خارج المنازل الخالية لتحذير السياح من الخطر المحتمل لدخول المباني المتدهورة.
وعزّزت شهرة قرية "هوتوان" صناعة السياحة في جزيرة شينغشان.
وظهرت أماكن إقامة جديدة للمبيت والفطور في جميع أنحاء الجزيرة، ولكن ليس داخل القرية.
ووفقًا لما ذكرته تقارير إخباريّة محليّة، استقبلت القرية 90 ألف زائر في عام 2021، وحققت 3.3 مليون يوان (470 ألف دولار) للجزيرة.
وجهة نهاية أسبوع شهيرة في شنغهاي
ويُعد أرخبيل شينغسي، وهو على بُعد حوالي 40 ميلاً من شنغهاي، الأرخبيل الوحيد المُعلن رسميًا كمنطقة وطنية ذات مناظر طبيعية خلابة في الصين.
ويُعتبر هذا الأرخبيل الذي يتميّز بأكثر من 400 جزيرة صغيرة ملاذًا شهيرًا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في شنغهاي.
وشينغشان هي الجزيرة الواقعة في أقصى شرق الأرخبيل، وتشتهر بمأكولاتها البحرية، تمامًا مثل جزيرة "جوكي" المجاورة.
أما فصل الصيف فهو الوقت الأفضل لرؤية القرية، إذ تكون النباتات آنذاك في حالة ازدهار كاملة.