ابتلعتها الطبيعة.. قرية مهجورة في الصين تثير ضجة عبر الإنترنت

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبدو قرية "هوتوان" المهجورة في جزيرة شينغشان، وهي جزء من أرخبيل شينغسي قبالة الساحل الشرقي للصين، كأنها تنتمي للقصص الخياليّة. ومؤخرًا، أثارت القرية ضجة كبيرة على الإنترنت، وأصبحت وجهة سفر غير اعتيادية جاذبة.

وكانت "هوتوان" قرية صيد مزدهرة في الماضي، وتجاوز عدد سكانها في الثمانينيات 3 آلاف نسمة.

ومع ذلك، بدأ سكانها بمغادرتها في التسعينيات نظرًا لموقعها البعيد الذي يصعب الوصول إليه.

أصبحت قرية "هوتوان" المهجورة وجهة سفر جاذبة. , plain_text Credit: JOHANNES EISELE/AFP/AFP/Getty Images

وفي عام 2002، أُخليت القرية رسميًا من سكانها، ودُمجت مع قرية مجاورة.

وبعد عدة عقود من هجرها، استولى غطاء من النباتات الخضراء المورقة على المنازل الفارغة في القرية المطلّة على المحيط.

من قرية أشباح إلى وجهة جاذبة للسياح

تقع القرية في جزيرة شينغشان. , plain_text Credit: JOHANNES EISELE/AFP/AFP/Getty Images

وزادت شهرة "هوتوان" بين مستخدمي الإنترنت الصينيين في عام 2015، عندما انتشرت مجموعة من الصور المذهلة للقرية المهجورة.

وبدلاً من الاحتفال بالشعبيّة التي اكتسبتها القرية، أظهر مسؤولو شينغسي تحفظهم من التأثير الناجم عن الارتفاع المفاجئ في عدد السياح.

كانت هذه الوجهة قرية صيد مزدهرة. , plain_text Credit: JOHANNES EISELE/AFP/AFP/Getty Images

وقال مسؤول من جزيرة شينغشان، تشين بو، في بيان رسمي آنذاك: "كانت خطوط الهاتف لدينا مشغولة، وأصبحنا نستقبل المزيد من السياح إلى هوتوان"، ثم أضاف: "لم يتم تجهيز هوتوان في شينغشان بالشروط اللازمة لفتحها أمام السياح.. نحث الزوّار للحفاظ على هدوئها في الوقت الحالي".

ولكن، أصبحت الجزيرة جاهزة الآن لاستقبال السياح نوعًا ما.

التنزه في القرية

هُجرت القرية بسبب موقعها البعيد الذي يصعب الوصول إليه. , plain_text Credit: JOHANNES EISELE/AFP/AFP/Getty Images

وبعد أكثر من عامين من التخطيط، طبّقت "هوتوان" بعض المبادرات الجديدة للسيطرة على الاهتمام المفاجئ فيها، وتحقيق الدخل.

وفي عام 2017، افتُتحت منصة للمشاهدة تقدّم لمحة عامة عن القرية من بعيد، ويبلغ سعر التذكرة 3 دولارات.

هُجرت القرية بسبب موقعها البعيد الذي يصعب الوصول إليه. , plain_text Credit: JOHANNES EISELE/AFP/AFP/Getty Images

ويمكن للزوّار التنزه حول القرية مقابل 8 دولارات، وتم وضع لافتات خارج المنازل الخالية لتحذير السياح من الخطر المحتمل لدخول المباني المتدهورة.

وعزّزت شهرة قرية "هوتوان" صناعة السياحة في جزيرة شينغشان.

وظهرت أماكن إقامة جديدة للمبيت والفطور في جميع أنحاء الجزيرة، ولكن ليس داخل القرية.

ووفقًا لما ذكرته تقارير إخباريّة محليّة، استقبلت القرية 90 ألف زائر في عام 2021، وحققت 3.3 مليون يوان (470 ألف دولار) للجزيرة.

وجهة نهاية أسبوع شهيرة في شنغهاي

بعد هجرها، ابتلعت النباتات المورقة منازل القرية. , plain_text Credit: JOHANNES EISELE/AFP/AFP/Getty Images

ويُعد أرخبيل شينغسي، وهو على بُعد حوالي 40 ميلاً من شنغهاي، الأرخبيل الوحيد المُعلن رسميًا كمنطقة وطنية ذات مناظر طبيعية خلابة في الصين.

ويُعتبر هذا الأرخبيل الذي يتميّز بأكثر من 400 جزيرة صغيرة ملاذًا شهيرًا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في شنغهاي.

وشينغشان هي الجزيرة الواقعة في أقصى شرق الأرخبيل، وتشتهر بمأكولاتها البحرية، تمامًا مثل جزيرة "جوكي" المجاورة.

أما فصل الصيف فهو الوقت الأفضل لرؤية القرية، إذ تكون النباتات آنذاك في حالة ازدهار كاملة.