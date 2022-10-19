بدأ ركاب درجة الأعمال بالصراخ..ثعبان يثير الرعب على متن طائرة أمريكية

ما الأمر المذهل الذي رصدته كاميرا عندما أحضر راكب نسرًا أصلع إلى المطار؟

"ليس لدي أي فكرة عن الطيران".. الراكب الذي هبط بطائرة بعد إصابة الطيار يصف ما حدث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رُغم أن الأمر يبدو مثل حبكة فيلم هولوودي يُدعى "أفاعي في طائرة" (Snakes on a Plane)، إلا أن السلطات لم تكن بحاجة إلى مساعدة من الممثل بالفيلم، صامويل جاكسون، عندما وجد أحد ركاب الطائرة ثعبانًا تحت قدميه بعد وصوله إلى مطار "نيوارك ليبرتي" الدولي بأمريكا.

وقالت هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي لـCNN إن موظفي الشرطة والعمليّات استقبلوا الطائرة عند بوابتها في وقتٍ مبكر من ظهر الإثنين، و"أزالوا ثعبان الحديقة".

وأشارت الهيئة إلى عدم إصابة أي شخص بالأذى.

وأوضح أحد الركّاب على متن الطائرة لقناة "News 12 The Bronx"، المتعاونة مع CNN، أن "ركّاب درجة الأعمال بدأوا في الصراخ، ورفع أقدامهم" أثناء تحرك الطائرة في المدرّج.

وقالت شركة الخطوط الجويّة "يونايتد إيرلاينز" لـCNN إن أفراد الطاقم طلبوا المساعدة من مسؤولي المطار "بعد تنبيههم من قِبَل الركّاب" بشأن الثعبان.

وكانت الرحلة رقم "يونايتد 2038" قادمة من تامبا، بحسب هيئة الموانئ.

وعلى عكس فيلم شهير من عام 2006 بعنوان "أفاعي في طائرة"، لم يؤثّر الحادث على العمليّات في المطار.

ووفقًا لهيئة موارد الحياة البريّة في ولاية كارولينا الشمالية، غالبًا ما يُطلق على أنواع مختلفة من ثعابين الرباط (garter snakes) اسم أفاعي "الحديقة".

وهذه الثعابين غير سامة، وتتواجد عادةً في الحدائق بالفعل، إذ تساهم في السيطرة على الآفات.