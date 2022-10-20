من زاوية فريدة.. مصور يوثق ملعب كرة سلة ابتلعته الرمال في الإمارات

"المستقبل أنت تصنعه".. كيف يُلهم "متحف المستقبل" في دبي زوّاره؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعشق يورا بورشيف تصوير الملاعب الرياضية. ودمج المصوّر الروسي ذلك مع شغفه بالتصوير بواسطة طائرات "الدرون" لعرض مشاهد مذهلة من زوايا جديدة.

وأصبحت إحدى الصور التي وثّقها في دولة الإمارات العربية المتحدة من الأعمال المُشاد بها في جائزة التصوير بواسطة طائرة "الدرون" لعام 2022 (Drone Photo Awards 2022)، إذ أنها نالت المركز الثاني، بحسب الموقع الرسمي للمسابقة.

زار المصور يورا بورشيف الإمارات العربية المتحدة في عام 2021. , plain_text Credit: Yura Borschev

وتُظهر الصورة ملعبًا لكرة السلة بعد حدوث عاصفة رملية في الإمارات، إذ غطّت الرمال الملعب بشكلٍ جزئي، ما شكلّ تباينًا بين أرضيّة الملعب، والرمال التي تبتلعه.

وثّق بورشيف هذه الصورة عند استكشافه للبلاد. , plain_text Credit: Yura Borschev

ووثّق بورشيف الصورة في عام 2021 عند زيارته لدبي خلال إجازة مع أصدقائه، وأكّد الروسي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "حملت طائرة الدرون معي بالتأكيد".

وبعد قضاء أول أيّام إجازته في الحصول على التراخيص اللازمة لتشغيل طائرة "الدرون"، استأجر المصور سيارة لاستكشاف المناطق الممتدة بين دبي وأبوظبي.

مشهد لملعب آخر عثر المصور عليه في الإمارات. , plain_text Credit: Yura Borschev

وأوضح بورشيف: "ذهبت لالتقاط بعض الصور للطرقات المغطاة بالرمال، ولكن كان الأمر الذي أردت العثور عليه بشدّة يتمثل بالملاعب الرياضية الواقعة على مساحات بين الرمال".

وعند وصوله إلى موقع ملعب كرة السلة، أردك المصور أنه عثر على ما كان يبحث عنه، وقال: "أدركت أنه مغطّى بالرمال، وأنه يبدو رائعًا".

صورة ساحرة لشارع تحت الرمال. , plain_text Credit: Yura Borschev

وأشار بورشيف إلى أنه يحب التقاط الصور للملاعب الرياضية، مثل ملاعب كرة القدم، وملاعب كرة السلة، والتي تتوسّط الأماكن الجميلة.

ويُشارك المصوّر المشاهد الساحرة التي يوثقها مع متابعيه عبر موقع "إنستغرام"، وتتضمن ملاعب تُحيط بها الأشجار، وأخرى تتوسّط المباني الشاهقة.

من المشاهد الأخرى التي وثقها بورشيف في الإمارات. , plain_text Credit: Yura Borschev

وأكّد المصور الروسي أن التصوير الفوتوغرافي يتمحور حول أسلوب المصوّر، ورؤيته الفريدة، موضحًا أنه "إذا كنت تحب رؤيتك، فليس من المهم إذا لم يحبها شخص آخر".

وبدأ اهتمام بورشيف في التصوير بواسطة طائرات "الدرون" قبل 5 أعوام عندما تلقّى طائرة "درون" كهدية في عيد ميلاده.

يرغب المصور في زيارة البلاد مرّة أخرى قريبًا. , plain_text Credit: Yura Borschev

وأكّد بورشيف أن التصوير الفوتوغرافي "تحوّل إلى أكثر من مجرّد هواية"، إذ أنه أصبح جزءًا من مختلف المشاريع التجارية بالفعل.

ويأمل الروسي أن لا يبقى بعيدًا عن دولة الإمارات لفترة طويلة، إذ يُخطط لزيارة ثانية في وقتٍ لاحق من هذا العام بسبب رغبته في توثيق أحد المواقع المذهلة الأخرى التي عثر عليها، بالإضافةً إلى صحراء ليوا، ورمالها.